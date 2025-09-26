GSI: Χωρίς λευκό καπνό μία ακόμα τηλεδιάσκεψη με την Κομισιόν

Το σίριαλ των καθυστερήσεων με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και της αδυναμίας των δύο πλευρών να βρουν κοινό τόπο στις βασικές εκκρεμότητες συνεχίζεται, με μια ακόμα τηλεδιάσκεψη υπό την Κομισιόν από τις πολλές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα να βγαίνει άκαρπη.

Το νέο σημερινό ραντεβού ΡΑΕΚ, ΡΑΑΕΥ ΑΔΜΗΕ με τους κοινοτικούς, δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα με όλες τις βασικές εκκρεμότητες να παραπέμπονται για τον Οκτώβριο και ενώ η πλευρά των Βρυξελλών φαίνεται ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία σε υψηλό επίπεδο για να κάμψει τις αντιστάσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μ. Κεραυνού ο οποίος αμφισβητεί το έργο.

Στο δια ταύτα, το μείζον θέμα της έκδοσης των αδειών του καλωδίου οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια της κυπριακής πλευράς και εκκρεμεί να μεταβιβαστούν στον ΑΔΜΗΕ, παραπέμφθηκε για τον επόμενο μήνα παρότι το θέμα εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια μετά τον Δεκέμβριο του 2023, όταν και υπογράφει η συμφωνία απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων από την Euroasia Inteconnector στην ελληνική εταιρεία.

Το μοναδικό παράθυρο προόδου που προκύπτει από την σημερινή συνάντηση είναι ότι η κυπριακή πλευρά φέρεται να δέχεται να συζητήσει τυχόν έγκριση του συνολικού ποσού των 251 εκατ. που έχει μέχρι τώρα δαπανήσει ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο. Στην τελευταία της απόφαση του περασμένου Ιουλίου η ΡΑΕΚ είχε αξιολογήσει ως ανακτήσιμα έσοδα από τον ΑΔΜΗΕ μόνο 82 εκατ.

Το μακρύ σίριαλ των τηλεδιασκέψεων αναμένεται να συνεχιστεί με το επόμενο επεισόδιο να αφορά από ότι φαίνεται την ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς Κομισιόν σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο προκειμένου η κυπριακή πλευρά να ξεμπλοκάρει το έσοδο των 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο για το οποίο αρνείται να βάλει την υπογραφή του ο κύπριος υπουργός Οικονομικών.