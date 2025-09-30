Ψαλιδισμένοι οι αριθμοί των δικαιούχων επιδόματος παιδιού

Μειώνονται συστηματικά οι οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, καθώς στη μείωση των γεννήσεων έρχεται να προστεθεί η αύξηση των ονομαστικών μισθών των δικαιούχων γονέων, χωρίς παράλληλη αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων.

Έτσι, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταβληθεί 99,7 εκατ. ευρώ σε 521.724 δικαιούχους, έναν χρόνο αργότερα, σήμερα, καταβάλλονται 87,5 εκατ. ευρώ, σε 498.799 δικαιούχους - γονείς. Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, εάν η σύγκριση γίνει με το 2023, όταν συνολικά, 635.103 οικογένειες είχαν μοιραστεί 123,5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), έχει προγραμματιστεί εκτός από τις πληρωμές όλων των κοινωνικών επιδομάτων και το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21 - Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή και τροποποιήσεις υφισταμένων.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης. Συγκεκριμένα, στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία, τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας καθώς και η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σήμερα, πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ περισσότερα από 275,5 εκατ. ευρώ, σε 1.106.545 δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων, εκ των οποίων τα 87,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 498.799 γονείς. Πρόκειται για μια μείωση δικαιούχων της τάξης των 22.925 ή 4,6% και της δαπάνης κατά 12,2 εκατ. ευρώ, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην μη αναπροσαρμογή των κριτηρίων χορήγησης, παρά την ονομαστική αύξηση των μισθών, που είχε ως αποτέλεσμα, να μείνουν εκτός επιδότησης οικογένειες που έλαβαν το επίδομα τον προηγούμενο χρόνο.

Να σημειωθεί ότι, παρά τις αρχικές εξαγγελίες και συζητήσεις για αναπροσαρμογή των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος παιδιού, επικράτησε τελικά η άποψη, η όποια αλλαγή να γίνει μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου Κοινωνικών Επιδομάτων, το οποίο στοχεύει στην πλήρη απογραφή όλων των δικαιούχων.