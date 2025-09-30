Σημανδράκος: «Εδειξε» Αυγενάκη-Μπαμπασίδη για τη φυγή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η παραίτησή του από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε για προσωπικούς λόγους, ενώ είχε ενημερώσει για τα προβλήματα τους Μπρατάκο, Βορίδη, Παπασταύρου σε συνάντηση στο Μαξίμου. Αν εκείνοι δεν ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό, είναι πρόβλημα.

Αυτό δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2024) Ευάγγελος Σημανδράκος, κατά την πολύωρη κατάθεσή του στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής, της οποίας η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ερώτηση, μάλιστα, του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) εάν εκτιμά ότι υπάρχουν ευθύνες σε υπουργούς, όπως του Λευτέρη Αυγενάκη και άλλων, για την κατάσταση στον Οργανισμό, απάντησε ευθέως: “Δεν μπορώ να πάρω θέση για το ποινικό μέρος, πολιτικές ευθύνες, ναι, υπάρχουν”.

Ανέφερε μάλιστα πως όταν τον Δεκέμβριο του 2023 ήρθαν ο Ευρωπαίοι για να δώσουμε εξηγήσεις, με ρώτησαν γιατί ο υπουργός ζητά την παραίτησή μου”.

“Η συνεργασία μου με τον κ. Γεωργαντά ήταν άριστη, με τον κ. Αυγενάκη ήταν προβληματική, πώς να ενημερώσω κάποιον που δεν μπορούσα να τον βρω, δεν σήκωνε τα τηλέφωνα;”, είπε.

Επισήμανε δύο φορές επίσης ότι από τα δεσμευμένα (προβληματικά) ΑΦΜ το 63% ανήκε σε παραγωγούς της Κρήτης.

Όπως απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις που του έκαναν οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ):

Μέσω συνεργατών του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη του ζητήθηκε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις σε 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Ναι», απάντησε στην ερώτηση εάν αυτή η παρέμβαση έχει σχέση με την υπόθεση Ξυλούρη (σ.σ. του «Φραπέ»).

Όταν αποχώρησε από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διάδοχος του, Κυριάκος Μπαμπασίδης, έθεσε ως έκτακτο θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. την αποδέσμευση των εν λόγω ΑΦΜ.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι επικαλέσθηκε «άνωθεν εντολή να πληρωθεί ο Γιώργος» (Ξυλούρης-Φραπές).

Στο ερώτημα πώς κατέληξε να παραιτηθεί, απάντησε πως υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τρόπο λειτουργίας. «Αφού δεν πήρα καμία απάντηση από τον κ. Αυγενάκη, έστειλα επιστολή στον Γιώργο Μπρατάκο ζητώντας ακρόαση», είπε.

Στη συνάντηση που έγινε αμέσως μετά στο Μαξίμου, με τους Γιώργο Μπρατάκο, Μάκη Βορίδη και Σταύρο Παπασταύρου (σ.σ. βάσει των θεσμικών ρόλων που είχαν τότε στο κυβερνητικό επιτελείο), έθεσε το θέμα των πληρωμών, των προβλημάτων που είχε με τον κ. Αυγενάκη, ενώ παρουσίασε τις δικές του προτάσεις.

«Μου είπαν "κάνεις τη δουλειά σου, προχωράς"», πρόσθεσε, ενώ στη νέα ερώτηση γιατί τελικά παραιτήθηκε, είπε ότι ενώ όρισε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Δεκέμβριο του 2023, του έστειλε μήνυμα ο κ. Μπρατάκος να την ακυρώσει και να πάει στο Μαξίμου.

«Ανέβαλα για άλλη ώρα το Δ.Σ., αλλά ο κ. Μπαμπασίδης, που ήταν αναπληρωτής πρόεδρος, το συγκάλεσε με έκτακτο θέμα την αλλαγή όλων των διευθυντών, μεταξύ αυτών και της κ. Τυχεροπούλου».

Και κατέληξε: «Κατάλαβα πια ότι δεν είχε νόημα να μείνω πρόεδρος και υπέβαλα παραίτηση».

Παρέπεμψε, δε, σε συνέντευξη που είχε δώσει νωρίτερα ο κ. Αυγενάκης με απαξιωτικές αναφορές στο πρόσωπό του, όπως «να μας αδειάσει τη γωνιά» και είναι «τζούφιος». (σ.σ. Τα σχετικά αποσπάσματα διάβασε η κ. Αποστολάκη).

Σε συμπληρωματική ερώτηση, ο κ. Σημανδράκος ανέφερε πως είχε ζητήσει από τον κ. Μπρατάκο να παραμείνει στην προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι να ολοκληρώσει τις συζητήσεις του με τους Ευρωπαίους, αλλά έλαβε την απάντηση από τον κ. Παπασταύρου: «Η κυβέρνηση έχει δικό της σχεδιασμό και άξια στελέχη να συνεχίσουν την προσπάθεια».

Κόντρα Λαζαρίδη-Αποστολάκη

Στην αρχή της συνεδρίασης της Εξεταστικής, το πρωί, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης παρουσίασε έγγραφο βάσει του οποίου η Μιλένα Αποστολάκη, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2011, υπέγραψε νομοθεσία που προέβλεπε να υπάρχει προειδοποιητική ανακοίνωση δύο ημέρες πριν από τον έλεγχο (σε παραγωγούς).

Με την παρέμβαση αυτή ο κ. Λαζαρίδης αντέκρουσε την επίμονη ερώτηση της κ. Αποστολάκη στην προηγούμενη συνεδρίαση της Εξεταστικής για ποιο λόγο οι παραγωγοί (με τις προβληματικές δηλώσεις) κέρδιζαν χρόνο να προετοιμαστούν, εφόσον ειδοποιούνταν πριν από τους ελέγχους.

Η βουλευτής απάντησε πως το θέμα, εν προκειμένω, είναι ότι υπήρχε προσυνεννόηση για τους ελέγχους, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ. Για να προσθέσει καυστικά: «Μη δουλευόμαστε μεταξύ μας».

Αυγενάκης: Ο Σημανδράκος για άλλη μια φορά δεν έδωσε απαντήσεις

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, είχε την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Δυστυχώς, όμως, για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε».

Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, μετά την κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Και συνεχίζει θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων:

«Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής:

Πότε και με ποιο τρόπο, αποδεδειγμένα, πιέστηκε από μέρους μου για να απελευθερώσει τα χιλιάδες "δεσμευμένα ΑΦΜ" ;

; Πού είναι οι αποδείξεις του; Μια εντολή; Ένα έγγραφο; Ένα μήνυμα από μέρους μου;

του; Μια εντολή; Ένα έγγραφο; Ένα μήνυμα από μέρους μου; Πότε και πώς με ενημέρωσε για τον ακριβή αριθμό των "δεσμευμένων" ΑΦΜ;

αριθμό των "δεσμευμένων" ΑΦΜ; Γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα "παράνομα ΑΦΜ" που για χρόνια διατηρούνταν απλώς "στο συρτάρι", καθιστώντας ομήρους τους όποιους νόμιμους δικαιούχους αγρότες;

Ενώ ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα μέλη της Επιτροπής, εντέχνως απέκρυψε ότι τα "δεσμευμένα ΑΦΜ" είναι διαφορετικό από τους "μη επιλέξιμους δικαιούχους", που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του.

Με αντιφάσεις και αοριστίες υποστήριξε άλλα, από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25.

Εμφανώς αμήχανος, στη σημερινή του κατάθεση, δεν παρουσίασε αποδείξεις, ούτε τεκμήρια.

Έστω και τώρα, καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου. Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου».