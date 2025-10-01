Athens Democracy Forum: Τι περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο για το ΑΙ

Το Εθνικό Σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2025, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.

Η Βάσω Κιντή, καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, παρουσίασε τη συνολική στρατηγική της χώρας για το AI, με έμφαση στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και έρευνα, το κανονιστικό πλαίσιο και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από το κράτος σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η πολιτική προστασία, η δικαιοσύνη, ο πολιτισμός, η φορολογία, η δημόσια διοίκηση και οι έξυπνες πόλεις.

Ανέλυσε τα έξι εμβληματικά προγράμματα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, την ίδρυση παγκόσμιου κέντρου εκπαίδευσης και έρευνας στην AI, την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, την ενίσχυση οικοσυστημάτων γύρω από δεδομένα και υπολογιστικούς πόρους, το «Greek Data Space» για τη γλώσσα και τον πολιτισμό, καθώς και την ίδρυση διεθνούς φόρουμ δεοντολογίας και παρατηρητηρίου AI για τη δημοκρατική διαδικασία.

Στη συζήτηση με θέμα «Hope and Reality for the Flagship Programs of the Blueprint», ο Μάριος Δαφνομήλης, Strategic Foresight Adviser στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής, από την εκπαίδευση και την υγεία έως την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπογράμμισε την ανάγκη να προετοιμαστούν όλοι οι πολίτες ώστε να μη μείνει κανείς πίσω από το νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Επισήμανε ότι ο πυρήνας των κυβερνητικών πρωτοβουλιών αφορά στην ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συμμετοχής των μεγαλύτερων ηλικιών. Εξήρε δε τη συμβολή και της ελληνικής διασποράς στην εθνική προσπάθεια.

Ο κ. Στέφανος Κόλλιας, πρόεδρος του δ. σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α. Ε.) και ομότιμος καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρουσίασε το AI PHAROS, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία από τις επτά χώρες της Ευρώπης που μπήκε στο πρόγραμμα των AI Factories.

Αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως το Kids Wallet και το GOV.GR, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει πλούσιο επιστημονικό ταλέντο και ότι στόχος είναι η επιστροφή των Ελλήνων ερευνητών που μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Τόνισε, τέλος, τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ανάγκη συνδυασμού καινοτομίας με ρυθμιστικές προσεγγίσεις.