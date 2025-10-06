Εμμεσες αυξήσεις στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Τι τα κάνουν τόσα φάρμακα -καθώς και τα μη συνταγογραφούμενα είναι και αυτά φάρμακα- οι Ελληνες; Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που μάλλον χρήζει επιστημονικής αλλά και ψυχολογικής απάντησης.

Στοιχεία τα οποία και επισυνάπτονται αποδεικνύουν ότι το επτάμηνο αγοράστηκαν 66 εκατ. συσκευασίες ή αλλιώς 9.428.571 τεμάχια τον μήνα, σε μία χώρα που μετρά λιγότερο από 11 εκατ. πληθυσμό.

Τα παραπάνω, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνουν τελικά ότι το φαινόμενο της πολυφαρμακίας δεν είναι ρετσινιά για τη χώρα αλλά γεγονός για τον Ελληνα. Ερευνες δε που έχουν γίνει αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως:

Ηλικία: Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Χρόνια νοσήματα: Η χρήση φαρμάκων για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών είναι υψηλότερη στα άτομα με πολυφαρμακία.

Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες: Η πολυφαρμακία επηρεάζεται από διάφορους τέτοιους παράγοντες.

Σωματική και ψυχική υγεία: Πτυχές της σωματικής λειτουργίας και της ψυχικής υγείας σχετίζονται με την πολυφαρμακία.

Σε επίπεδο τζίρου, από την άλλη, δαπανήθηκαν -και μάλιστα όλα από την τσέπη του πελάτη αγοράστηκαν- 375 εκατ. ευρώ. Δηλαδή οι Ελληνες πλήρωσαν 53 εκατ. ευρώ τον μήνα για να αγοράσουν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Και αν πριν από μερικά χρόνια η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στην επέλαση του κορωνοϊού και στις παρενέργειες της νόσου, σήμερα κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό τον συσχετισμό.

Οι προβλέψεις πάντως είναι ότι το συγκεκριμένο μέγεθος -του συνολικού τζίρου- θα είναι φέτος σημαντικά υψηλότερο από το ετήσιο αντίστοιχο του 2024, που ήταν πέριξ των 480 εκατ. ευρώ.

Και μπορεί με βάση τον πίνακα να εστιάζει κανείς στην κατηγορία αλλεργία καθώς είναι αρνητική τόσο σε πωλήσεις όσο και σε τεμάχια, όμως όλο το παιχνίδι παίζεται στις δύο πρώτες κατηγορίες του πόνου και του βήχα. Ο μεν πόνος συντηρείται από πλευράς πωλήσεων αλλά γράφει αρνητικό πρόσημο στα πωληθέντα τεμάχια, ενώ η δεύτερη κατηγορία που είναι όλα τα σκευάσματα για βήχα, κρύωμα κ.λπ. έδειξε πτώση πωλήσεων αλλά και όγκου.

Επιχειρηματικές κινήσεις σε εξέλιξη

Η δημιουργία θυγατρικών (με το σπάσιμο καταναλωτικών προϊόντων, από τη μία, και φαρμάκων, από την άλλη) που θα διαχειρίζονται τα μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα είναι μία στρατηγική που, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσει στο μέλλον.

Ήδη, αρκετές πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας το έχουν πράξει, σύμφωνα με την αλλαγή πλάνου της μητρικής.

Πρόκειται για: διαφορετική πολιτική προσέγγισης του καταναλωτή, άλλη εμπορική πολιτική με άλλα περιθώρια κέρδους, επαναπροσδιορισμό της κεφαλαιοποίησης, παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών τους στα Χρηματιστήρια του εξωτερικού και πάει λέγοντας.

Αλλα ήθη

Την ίδια στιγμή, φήμες λένε ότι έφτασε στην αγορά και η πρώτη περίπτωση σκευάσματος που ακολούθησε επιλογή στρατηγικής που ακολουθείται κατά κόρον από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Συγκεκριμένα, σκεύασμα που πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του με χονδρική τιμή περίπου στα 6 ευρώ, αντί να προχωρήσει σε ανατίμηση, μείωσε τα ml διατηρώντας την τιμή. Έμμεση αύξηση δηλαδή, που με κάποιους απλούς υπολογισμούς είναι κάτι περισσότερο από 20%!