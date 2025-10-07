Παπασταύρου: Αιχμή του δόρατος η ΔΕΠΑ Εμπορίας για τον κάθετο άξονα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και της διοίκησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Αντώνιο Διαματάρη και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Ξιφαρά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την επόμενη τετραετία, η πρόοδος στον στρατηγικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και ο ρόλος της εταιρείας ως εγγυητή ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αξιοποίησης υποδομών εθνικής σημασίας και της στρατηγικής διαφοροποίησης πηγών και τεχνολογιών.

Η ανάπτυξη της ΔΕΠΑ Εμπορίας και ο μετασχηματισμός της σε μια καθετοποιημένη εταιρεία

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. («ΔΕΠΑ») από το 2019 έως σήμερα, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες προσέφερε υπεραξίες στο Δημόσιο και την κοινωνία, μέσα από:

Την αναδιαπραγμάτευση των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ΦΑ αγωγού και LNG και την επίτευξη ανταγωνιστικότερων όρων που απέδωσε στο σύνολο των καταναλωτών.

Την απόσχιση του κλάδου υποδομών. Οι εταιρείες δικτύων αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας πωλήθηκαν αντί τιμήματος € 733 εκατ., με το έσοδο να περνάει απευθείας στους μετόχους.

Την απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων της ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ μεταβίβασε τις μετοχές της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά το χρόνο της απόσχισης και δημιουργίας της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων η αξία της ήταν € 83,4 εκατ.

Τα μερίσματα της περιόδου προς τους μετόχους, τα οποία ανέρχονται σε 206,6 εκατ. ευρώ συνολικά.

Τη στήριξη στην κοινωνία με την παροχή εκπτώσεων σε όλους τους καταναλωτές, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες έφτασαν τα 180 εκατ. ευρώ συνολικά.

Συνοψίζοντας, η ΔΕΠΑ απέδωσε στο δημόσιο και την κοινωνία περισσότερο από 1,9 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2018).

Ταυτόχρονα η ΔΕΠΑ υλοποιεί τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα την καταστήσει έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, με συμμετοχές σε ΑΠΕ, μονάδες CCGT, κρίσιμες υποδομές και ανανεώσιμα αέρια.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΠΑ έχει ήδη επενδύσει περίπου 160 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 252 - 520 εκατ. ευρώ έως το 2028, υλοποιώντας στόχους άνω του 1GW ισχύος στις ΑΠΕ και άνω του 1GW ισχύος στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.

Παράλληλα διατηρεί δικαιώματα χρήσης σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με κόστος 30–35 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μια δαπάνη που εξασφαλίζει την βιωσιμότητα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο της ΔΕΠΑ ως πυλώνα του ενεργειακού συστήματος.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαμορφώνει ένα νέο προφίλ που δεν βασίζεται μόνο στο φυσικό αέριο, αλλά σε πολλαπλές δραστηριότητες, από LNG και ηλεκτροπαραγωγή έως ΑΠΕ και καύσιμα μηδενικού αποτυπώματος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου

«Η ενέργεια αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, και συγχρόνως είναι εργαλείο αναπτυξιακό, γεωπολιτικό και συστατικό στοιχείο της εθνικής μας ασφάλειας. Η χώρα μας επενδύει σταθερά και αποτελεσματικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό, προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια, τον τομέα υδρογονανθράκων με τη συνεργασία Chevron - Helleniq Energy, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αναβαθμίζει τις υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε, με τον υφυπουργό κ. Τσάφο, συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο κ. Διαματάρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Ξιφαρά της ΔΕΠΑ, στην οποία συζητήσαμε τις προοπτικές της εταιρείας.

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι η αιχμή του δόρατος για την λειτουργία του κάθετου άξονα, καθώς αξιοποιώντας την υποδομή της Ρεβυθούσας και του FSRU της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και του διασυνδετηρίου αγωγού IGB, λειτουργεί φτάνοντας στη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Συμβάλλει, έτσι, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και του ρόλου της πατρίδας μας ως ισχυρού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, βιώσιμο μέλλον για όλους μας».

Δήλωση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου

«Η ΔΕΠΑ διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο εσωτερικό, η εταιρεία μετεξελίσσεται σε ένα καθετοποιημένο παίκτη με παρουσία στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ αποτελεί έναν αξιόπιστο και ανταγωνιστικό προμηθευτή στο εξωτερικό. Ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί ένα από τα στοιχήματα αυτής της κυβέρνησης, ενώ οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και εθνικές επιτυχίες που αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε μια κρίσιμη περίοδο όπου όλοι αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου».

Δήλωση του προέδρου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Αντωνίου Διαματάρη

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν είναι απλώς ένας θεσμικός ενεργειακός πυλώνας, αλλά ένας όμιλος με διορατικότητα και προσαρμοστικότητα, που μετασχηματίζεται με γνώμονα τις ανάγκες της χώρας και τις ευκαιρίες της αγοράς. Ο ρόλος μας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα είναι κρίσιμος, τόσο για τη λειτουργική ασφάλεια του συστήματος, όσο και για τη στρατηγική ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία μας και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, με τεχνική επάρκεια, μακροχρόνια στρατηγική και έμφαση στην πράσινη μετάβαση».

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνου Ξιφαρά

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά με συνέπεια σε έναν βαθύ επιχειρησιακό και επενδυτικό μετασχηματισμό, με ξεκάθαρη στόχευση: να αποτελέσει ένα πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό σχήμα, με ικανότητα να συνδυάζει την εμπορία, την παραγωγή και τη συμμετοχή σε νέες τεχνολογίες ενέργειας. Είμαστε ήδη παρόντες στις θερμικές μονάδες, στις Ανανεώσιμες Πηγές, στο βιομεθάνιο, στο υδρογόνο και ενισχύουμε διαρκώς το ενεργειακό μας αποτύπωμα με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Ο ρόλος μας πλέον υπερβαίνει το στενό εμπορικό πλαίσιο, επενδύουμε στη διαφοροποίηση, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος και συνδιαμορφώνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας σε στενή συνεργασία με τον υπουργό και υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».