Μητσοτάκης: Σύντομα η λύση για την ενέργεια, τα προαπαιτούμενα

«Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια συνεχής άσκηση. Αναζητούμε το τι κάνουν άλλες χώρες, και πολύ σύντομα θα καταλήξουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για το θέμα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε στο θέμα του ενεργειακού κόστους.

«Η λύση», όπως είπε, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Να κινείται μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, να στηρίζει πρωτίστως ενεργοβόρες βιομηχανίες και όσο είναι εφικτό να έχει μια ευρύτερη περίμετρο ωφελούμενών, να είναι συμβατή με τη κοινοτική νομοθεσία, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

Η οικονομία

«Όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μια αφηρημένη μακροοικονομική έννοια, αλλά συνδέεται με την ίδια την ατομική προκοπή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, εστίασε σε διάφορα πεπραγμένα της κυβέρνησης κατά την τελευταία εξαετία, όπως την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, την ψηφιοποίηση του δημόσιου, τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «μια Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από δέκα χρόνια, σήμερα δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες». Αυτό, όπως είπε, «είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας που η χώρα κατάφερε να ανακτήσει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, θετική συνέπεια μιας εσωτερικής σταθερότητας. Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολιτική σταθερότητα στον τόπο. «Πόσο πολύτιμο είναι αυτό το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας της σημερινής Ελλάδος; Με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα. Η χώρα μας τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια».

Η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας, σημείωσε, «αποτελεί βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά. Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης δημοσιονομικής ισορροπίας, αλλά και της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων. Επισήμανε πως δεν έχουν αποδώσει πλήρως όλες οι κυβερνητικές προσπάθειες, κάτι που θα φανεί με ορίζοντα το 2027.

«Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».