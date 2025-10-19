Στα σκαριά τέσσερις νέες τουριστικές επενδύσεις

Επενδυτικά projects εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπουν είτε την ανάπτυξη νέων τουριστικών καταλυμάτων, είτε την επέκταση υφιστάμενων τροχοδρομούν ανά την Ελλάδα και αναμένεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην περαιτέρω καθιέρωση της χώρας ως ενός υψηλού επιπέδου προορισμού στον παγκόσμιο χάρτη φιλοξενίας.

Τα υπό ανάπτυξη έργα βρίσκονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας που κάθε χρόνο υποδέχονται εκατομμύριων ταξιδιωτών, όπως η Κρήτη, καθώς επίσης και σε περιοχές που δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστές ευρέως στους ξένους τουρίστες, όπως η Πάργα.

Νέο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο

Την κατασκευή ενός νέου 4άστερου ξενοδοχείου στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα στη θέση «Φουρνοκέφαλος», έχει δρομολογήσει η εταιρεία «ΑΤΑΛΙ ΧOΤΕΛΣ ΑΒΕΤΕ», με τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου να βρίσκεται αναρτημένη σε δημόσια διαβούλευση.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την ανάπτυξη μιας μονάδας κλασικού τύπου που θα αποτελείται από 17 κτίρια δωματίων με ισόγειο, όροφο και σοφίτα και βοηθητικούς χώρους υπογείων και θα βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Μπαλί.

Συνολικά το συγκρότημα θα απαρτίζεται από 17 κτίρια, εκ των οποίων τα 11 κτίρια είναι 6 δωματίων και 5 κτίρια των 7 δωματίων, με τη συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου να διαμορφώνεται σε 101 δωμάτια συνολικά και 298 κλίνες. Τα δωμάτια χωρίζονται σε 96 τρίκλινα και 5 δίκλινα, συνολικά 298 κλίνες. Επιπλέον σε 1 κτίριο θα λαμβάνει χώρο η reception του ξενοδοχείου καθώς επίσης γυμναστήριο, spa, μαγαζιά και γραφεία και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ΜΠΕ, «από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας της υπό εξέταση δραστηριότητας από την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προκύπτει ότι δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις τόσο στην άμεση περιοχή της δραστηριότητας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης».

Τα οφέλη από την κατασκευή του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την ΜΠΕ της εταιρείας, πρόεδρος της οποίας είναι ο Ευάγγελος Ψαροκόλυβος, περιλαμβάνουν συνεισφορά στην απασχόληση, ενίσχυση υπαρχόντων ή άνοιγμα νέων αγορών με άμεσο και έμμεσο τρόπο, σημαντικά έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, εισροή συναλλάγματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ως τουριστικού προορισμού ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.

Το project της Λήμνου

Το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου στη Λήμνο έδωσε το τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η κατασκευή ξενοδοχείου κλασικού τύπου 4 αστέρων, δυναμικότητας 44 δωματίων και 96 κλινών, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Παντελεήμονα Τσαλάπατα, στη θέση «Πρασσάς», εντός των ορίων του οικισμού Αγίου Ιωάννη Κάσπακα του δήμου Λήμνου.

Το έργο θα έχει συνολική δόμηση 1.387,84 τ.μ. και θα διαθέτει πισίνες ισάριθμες των δωματίων, συνολικής επιφανείας 315,83 τ.μ.

Το Σχολαρχείο που γίνεται ξενοδοχείο

Την ανακατασκευή ενός κτιρίου με τον διακριτικό τίτλο «Σχολαρχείο» και τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο έχει δρομολογήσει η Parga Inn Hotels Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Στον πυρήνα του project βρίσκεται η ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων στον οικισμό της Πάργας, με την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Πάργας να έχει εκδώσει τη σχετική οικοδομική άδεια.

Η επέκταση ξενοδοχείου στην Κω

Πέρα από τις νέες αναπτύξεις, στα σκαριά βρίσκονται και επεκτάσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων, μεταξύ των οποίων σε διαδικασία αδειοδότησης έχει μπει το project για την αύξηση της δυναμικότητας του Utopia Blu 5.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, με φορέα του έργου την εταιρεία «Utopia Blu Α.Ε.».

Η αύξηση δυναμικότητας σε 136 κλίνες θα γίνει χωρίς επιπλέον κτιριακές προσθήκες ή αύξηση γηπέδου, αλλά με εσωτερικές τροποποιήσεις και αλλαγές χρήσης στους υφιστάμενους χώρους.

«Η μονάδα μετά την ολοκλήρωσή της, θα αποτελεί ένα πλήρες τουριστικό κατάλυμα, χτισμένο σε περιοχή ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τουριστικά, όπου συναντώνται πολλές όμοιες δραστηριότητες. Θα λειτουργεί από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο και θα παρέχει υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας στους πελάτες», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ΜΠΕ.

Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε μηνών από την έναρξή τους και στο ξενοδοχείο θα απασχολούνται περίπου 30 άτομα κατά την περίοδο λειτουργίας.