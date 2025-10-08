#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συγκροτήθηκε ο Φορέας για το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης

Η DRS Hellas ιδρύθηκε με τη συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από τον κλάδο του νερού, των αναψυκτικών & χυμών, της ζυθοποιίας καθώς και της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος

Συγκροτήθηκε ο Φορέας για το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 15:00

Η Ελλάδα αποκτά το δικό της Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης, με τη σύσταση της DRS Hellas Α.Ε., του νέου Φορέα που θα εφαρμόσει το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης (Deposit Return System - DRS) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ίδρυση της εταιρείας σηματοδοτεί τη θεσμική αφετηρία ενός μηχανισμού με πλήρη διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση και εποπτεία από τον ΕΟΑΝ, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η DRS Hellas ιδρύθηκε με τη συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από τον κλάδο του νερού, των αναψυκτικών & χυμών, της ζυθοποιίας καθώς και της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής 25% από τους εκπροσώπους ανά κλάδο. Σκοπός τής είναι η οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης, που θα διαχειρίζεται με πλήρη διαφάνεια την επιστροφή συσκευασιών ποτών PET και αλουμινίου μέχρι 3 λίτρων, ενισχύοντας την ανακύκλωση και τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της DRS Hellas συγκροτήθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς
  • Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Κούτσας
  • Αντιπρόεδρος Β’: Απόστολος Πεταλάς
  • Μέλος: Αγγελική Πατρούμπα
  • Μέλος: Ιωάννης Γεωργακέλλος
  • Μέλος: Βασίλειος Φιλίππου
  • Μέλος: Πέτρος Σεπετάς
  • Μέλος: Νικόλαος Χήτος
  • Μέλος: Ελένη Προβίδη

Ο φάκελος αδειοδότησης της DRS Hellas θα υποβληθεί άμεσα στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για αξιολόγηση και έγκριση, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για την πλήρη ενεργοποίηση του Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης στη χώρα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακύκλωσε 505 χιλ. τόνους υλικών συσκευασίας πέρυσι η ΕΕΑΑ

Παπασταύρου: Δράση €480 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων

Χρηματιστήριο: Στις παρυφές των 2.100 μονάδων με διήμερο τραπεζικό ράλι

Πτώση πληθωρισμού στο 1,9% με αυξήσεις 9,9% στα ενοίκια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο