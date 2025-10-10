Ασφαλιστικές: Αυξημένα τα συμβόλαια κάλυψης πληρωμάτων πλοίων το 2024

Tα συγκεντρωτικά μεγέθη των ετών 2024 και 2023 αναφορικά με την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων από τις ασφαλιστικές εταιρείες καταγράφει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Συνολικά 1.069 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2024 (912 αντίστοιχα το 2023). Δηλώθηκαν 1.468 ζημιές (819 το 2023) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,8 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,4 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2023 ήταν 0,4 εκατ. € και 1,0 εκατ. €.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2024 (για το 2023 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: υπήρξε αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο (+17,2%) και σημαντική αύξηση (+79,2%) για τις δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Αύξηση σημειώθηκε επίσης στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+91,7%) και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+35,9%).