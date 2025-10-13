Η Ελλάδα στο top 10 της Ευρώπης στη κάλυψη 5G

Πόσο ανταγωνιστική είναι η ελληνική κινητή τηλεφωνία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη; Με άλλα λόγια, πόσο υψηλή είναι η ταχύτητα του δικτύου κινητής ή η κάλυψη 5G σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Luke Kehoe, industry analyst της Ookla, κατά τη διάρκεια του Advanced Telecoms Summit 2025, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 15 των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τις ταχύτητες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2025 η Ελλάδα βρέθηκε στην 14η θέση της κατάταξης, ενώ στην πρώτη θέση βρέθηκε η Βουλγαρία. Το top 3 συμπληρώνουν η Δανία και η Ολλανδία.

Όπως επισήμανε ο Kehoe τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει διαμορφωθεί μια θετική δυναμική, χάρη στις προσπάθειες των παρόχων, ειδικά στο κομμάτι των επενδύσεων.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην κάλυψη 5G

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Kehoe η Ελλάδα είναι αρκετά ανταγωνιστική και όσον αφορά την κάλυψη 5G, καθώς ανέβηκε στο top 10 της Ευρώπης το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταλαμβάνοντας την 6η θέση της κατάταξης. Στην πρώτη τριάδα σε αυτή την περίπτωση βρίσκονται η Δανία, η Ελβετία και η Σουηδία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον γεγονός που προκύπτει από τα στοιχεία της Ookla, όπως σημείωσε ο Kehoe, είναι το ότι η Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει καλύτερη απόδοση ως προς την κάλυψη 5G σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που ανήκαν στο κλαμπ των «PIIGS». Υπενθυμίζεται ότι το «PIIGS’» είναι το ακρωνύμιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, συχνά με υποτιμητικό τρόπο, για την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Από την άλλη, ένα επίσης αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025, το Starlink συνέχισε να διατηρεί το προβάδισμα στην ταχύτητα ( +63%) σε σχέση με τη μέση ελληνική σύνδεση σταθερής.

Τέλος, η διείσδυση του Wi-Fi 6 δείχνει να επιταχύνεται στην Ελλάδα, ωστόσο η χώρα μας υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας Wi-Fi ( Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E και Wi-Fi 6), καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2025 βρέθηκε στην 28η θέση της σχετικής κατάταξης.