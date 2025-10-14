Μόλις το 6% των δαπανών Υγείας στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του καρκίνου

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Μια νέα έκθεση υπογραμμίζει ότι οι παρανοήσεις σχετικά με το κόστος-όφελος των καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο, η μειωμένη χρηματοδότηση και η μετατόπιση της έρευνας για τον καρκίνο μακριά από την Ευρώπη θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πορεία βελτίωσης των ποσοστών επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Μια λευκή βίβλος με τίτλο «Η Μετασχηματιστική Αξία των Φαρμάκων για τον Καρκίνο», που ανατέθηκε από την EFPIA και δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Dolon, ζητά μια ανανεωμένη προσέγγιση της καινοτομίας στον καρκίνο και την αξία που αυτή προσφέρει για τους ασθενείς και για την Ευρώπη. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η απομονωμένη σκέψη μεταξύ των φορέων πληρωμής, των συστημάτων υγείας και των υπουργείων οικονομικών έχει οδηγήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υποτιμούν σημαντικά τον πραγματικό αντίκτυπο των νέων ογκολογικών θεραπειών.

Η έκθεση δείχνει ότι οι πρόοδοι στη φροντίδα του καρκίνου έχουν βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα για πολλούς τύπους καρκίνου, έχουν μετριάσει την οικονομική πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, έχουν οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και έχουν δημιουργήσει αξία πέρα από το άμεσο κόστος τους:

Η Καινοτομία έχει συμβάλει σε 1 εκατομμύριο επιπλέον Έτη Ζωής Προσαρμοσμένα στην Ποιότητα (QALY), ενώ η συνολική αξία του οφέλους που έχει ανέρχεται σε 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία 53,7 δισεκατομμύρια ευρώ ως Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), ενώ έχει δημιουργήσει 49.400 θέσεις εργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη μόνο μέσω επενδύσεων στην ογκολογία.

Παρά το γεγονός ότι ο καρκίνος αντιπροσωπεύει το 17% του νοσολογικού φορτίου στην Ευρώπη και προκαλεί σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θανάτων, μόνο το 6% των δαπανών για την υγεία διατίθεται για τον καρκίνο — με μόνο το 2,97% να κατευθύνεται σε φάρμακα για τον καρκίνο. Αυτή η χρόνια υποεπένδυση δεν ανταποκρίνεται στον αντίκτυπο που έχουν οι θεραπείες και στο πραγματικό βάρος της νόσου, αναφέρει η έκθεση.

Μεταξύ 1989 και 2022, οι πρόοδοι στην περίθαλψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου απέτρεψαν περίπου 5,4 εκατομμύρια θανάτους σε όλη την Ευρώπη, αποδεικνύοντας μια επένδυση με υψηλό αντίκτυπο για τα συστήματα υγείας και μεταμορφώνοντας εκατομμύρια ζωές.

Παρά το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους αντιμετωπίζει διάγνωση καρκίνου, τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει ανησυχίες από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους φορείς πληρωμών των υπηρεσιών υγείας σχετικά με την αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών για τον καρκίνο σε σύγκριση με άλλους θεραπευτικούς τομείς.

Η έκθεση προειδοποίησε ότι η πρόσβαση στην καινοτομία επιβραδύνεται. Ο δείκτης WAIT της EFPIA δείχνει ότι η διαθεσιμότητα ογκολογικών φαρμάκων έχει μειωθεί κατά περίπου 14%, από 58% το 2020 σε 50% το 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι μέσες καθυστερήσεις στην αποζημίωση αυξήθηκαν κατά 15% μεταξύ 2022 και 2024, από 469 σε 540 ημέρες, αφήνοντας πολλούς από τους 3,2 εκατομμύρια ασθενείς με καρκίνο στην Ευρώπη χωρίς έγκαιρη πρόσβαση σε αποτελεσματικά φάρμακα. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση και τα γραφειοκρατικά εμπόδια εντοπίστηκαν ως βασικοί παράγοντες αυτής της τάσης.

Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση και να διασφαλίσουν ότι πολιτικοί μοχλοί, όπως το Σχέδιο της ΕΕ για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα ως ύψιστη προτεραιότητα.

Στην Ισπανία, εκτιμάται ότι για κάθε έτος ζωής που αποκτήθηκε μέσω φαρμάκων για τον καρκίνο μεταξύ 2000 και 2016, το κόστος ήταν 3.269 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το όριο κόστους-αποτελεσματικότητας που έθεσε η ισπανική κυβέρνηση, ύψους 22.000 - 25.000 ευρώ - αποδεικνύοντας ότι οι νέες θεραπείες για τον καρκίνο παρέχουν καλύτερη αξία από ό,τι είναι κατανοητό. Ως εκ τούτου, η έκθεση ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα σε κάθε κράτος μέλος για να διαπιστωθεί το κόστος έναντι του οφέλους των φαρμάκων για τον καρκίνο.

Ο καρκίνος αποτελεί μια αυξανόμενη κρίση δημόσιας υγείας και παραμένει ένας τομέας με σημαντικές ανεκπλήρωτες ανάγκες. Στο μελάνωμα, οι νέοι αναστολείς ανοσολογικών σημείων ελέγχου έχουν αυξήσει την επιβίωση από μόλις 5% στα πέντε χρόνια σε 52% στα δέκα χρόνια.

Ωστόσο, η έκθεση υποστηρίζει ότι η καινοτομία στη φροντίδα του καρκίνου θα πρέπει να επεκταθεί και να επιταχυνθεί, λόγω του μεγάλου αριθμού τύπων καρκίνου για τους οποίους η πρόγνωση είναι κακή και οι επιλογές θεραπείας παραμένουν περιορισμένες. Για παράδειγμα, καρκίνος του οισοφάγου, του ήπατος, του παγκρέατος και του πνεύμονα, καθώς και πολλές σπάνιες μορφές καρκίνου.

Ο αυξανόμενος έλεγχος σχετικά με τις δαπάνες για την ογκολογία και οι παρανοήσεις σχετικά με την αξία των νέων φαρμάκων παρεμποδίζουν την καινοτομία. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη χάνει έδαφος παγκοσμίως: το μερίδιό της στις κλινικές δοκιμές για τον καρκίνο έχει μειωθεί στο 20%, ενώ η Κίνα αντιπροσωπεύει πλέον το 39%.

Παρόλο που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δρομολογήσει αρκετές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αντίδρασης της Ευρώπης στον καρκίνο, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου της Ευρώπης και της Αποστολής της ΕΕ για τον Καρκίνο, αυτές οι προσπάθειες δεν ήταν αρκετές για να αναστρέψουν τη φθίνουσα πορεία της πρόσβασης στα φάρμακα.

Η έκθεση διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις:

Να διατηρηθεί η δέσμευση στο Σχέδιο της Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου μετά το 2025 και να ευθυγραμμιστεί με τον φιλόδοξο στόχο της Αποστολής της ΕΕ για τον Καρκίνο να βελτιώσει τη ζωή 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030, με την υποστήριξη ειδικής χρηματοδότησης της ΕΕ για την υγεία (όπως το EU4Health), η οποία τώρα κινδυνεύει να αποσυρθεί.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην έρευνα και ανάπτυξη μέσω της διασφάλισης βιώσιμης χρηματοδότησης και υποστήριξης της καινοτομίας, όχι μόνο προς άμεσο όφελος των ασθενών, αλλά και επειδή η υποστήριξη της υιοθέτησης της καινοτομίας στον τομέα του καρκίνου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των βιοεπιστημών στην παγκόσμια σκηνή.

Δώστε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της πρόσβασης των ασθενών μέσω της επιτάχυνσης και της διασφάλισης της ισότιμης διαθεσιμότητας νέων ογκολογικών φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει η παρούσα εργασία, με πάνω από 100 τύπους καρκίνου να απαιτούν εξατομικευμένες προσεγγίσεις, η καινοτομία πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για την υγεία και της ευρύτερης οικονομικής στρατηγικής της Ευρώπης.