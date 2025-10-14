Εξεταστική: Πρόβλημα δεν ήταν η «τεχνική λύση» αλλά η απουσία ελέγχων

Η περίφημη «τεχνική λύση», με βάση την οποία παραγωγοί σε νησιωτικές περιοχές εμφάνιζαν εκτάσεις στην ηπειρωτική χώρα, συμφωνήθηκε με την ευρωπαϊκή επιτροπή το 2014, επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, εγκρίθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 και λειτούργησε χωρίς προβλήματα μέχρι το 2019, που πολλαπλασιάστηκαν τα κρητικά βοσκοτόπια στη Βόρεια Ελλάδα.

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αθανάσιος Καπρέλης, ο μακροβιότερος πρόεδρος του Οργανισμού και μάλιστα επί τριών διαφορετικών κυβερνήσεων: από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, είπε ότι η «τεχνική λύση» ήταν απόφαση του 2014 και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού που αφορούσε τον ορισμό των βοσκοτόπων και οδήγησε τελικά στον «κανονισμό OMNIBUS» τον Δεκέμβριο του 2017. Με αυτόν τον κανονισμό, διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων, δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή, «ο μεσογειακός τύπος βοσκότοπου».

Τις εν λόγω απαντήσεις αντιμετώπισαν θετικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με έμφαση τη φράση του πρώην προέδρου ότι το επί ημερών του διάστημα δεν εντάσσεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κ. Καπρέλης αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 (σ.σ. επί κυβέρνησης ΝΔ) την εγκύκλιο που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9. Μέτρο που, όπως αποδείχθηκε, οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις.

Στο σημείο αυτό, πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι έχει και ο ίδιος «ακέραια την ευθύνη» αφού την υπογράφει ως πρόεδρος του Οργανισμού.

Ο κ. Καπρέλης επιβεβαίωσε ότι οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους (υπόθεση Μαγειρία) δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ο ίδιος επέλεξε να τις παραδώσει στον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και όχι στη Δικαιοσύνη.

Επ' αυτού, ο κ. Καπρέλης είπε ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 ο νέος υπουργός Μάκης Βορίδης του ζήτησε να ολοκληρωθούν οι πληρωμές και να περιμένει να του ζητήσει την επίσημη παραίτησή του.

Επικαλέστηκε, δηλαδή, την προσωρινή παραμονή του στην προεδρία του Οργανισμού για να αιτιολογήσει την κίνησή του να μη διαβιβάσει στη Δικαιοσύνη τα αποτελέσματα που είχαν οι έλεγχοι και να τα παραδώσει στον κ. Βάρρα.

Σε άλλα σημεία, ο κ. Καπρέλης είπε πως παρατηρήθηκε αύξηση των Κρητικών παραγωγών το 2017 και για τον λόγο αυτό έγιναν έκτακτοι έλεγχοι.

«Το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση, κατά το μισό, και δεν προτάθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι. Το 2019 ήταν πάλι ‘τσιμπημένα’ τα νούμερα και γι' αυτό είπα στον κ. Βάρρα να κάνει πάλι πρόσθετους ελέγχους».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Μετά την πληρωμή των παραγωγών, στις 27 Οκτωβρίου 2019, μου ζητήθηκε η επίσημη παραίτηση. Μέχρι τότε, δεν υπήρχε κάτι να κάνω πέραν των πληρωμών». Δηλαδή «δεν υπήρχαν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ούτε διαγωνισμοί, ο στόχος ήταν να κλείσουν κανονικά οι αιτήσεις για πληρωμές».

Στο διάστημα αυτό δε, «συνάντησα τον κ. Βορίδη το πολύ τρεις φορές».

Για την περίοδο που ήταν πρόεδρος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, απάντησε ότι δεν είχε καμία πολιτική παρέμβαση, ενώ βουλευτές που του τηλεφωνούσαν «ήθελαν ενημέρωση για την πορεία της αίτησης κάποιου ενδιαφερόμενου».

Για τις κατά καιρούς καταγγελίες, «με ενημέρωναν οι αντιπρόεδροι και μετά τις παρέπεμπαν στις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου».

Τόνισε, δε, ότι οι σοβαρές παραβατικές πρακτικές των ΚΥΔ (Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων) οφείλονται στο «άνοιγμα» της πλατφόρμας, που είχε ως αποτέλεσμα ο κάθε παραγωγός να βλέπει διαθέσιμες εκτάσεις στην ηπειρωτική χώρα και να τις επιλέγει για την τοποθέτηση των δραστηριοτήτων του.

Ο κ. Καπρέλης εντόπισε το πρόβλημα στη χαμηλή εποπτεία και στον χαμηλό έλεγχο.