Συμφωνία Apple-HelleniQ Energy για παραγωγή πράσινης ενέργειας

Η Apple επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στον τομέα της καθαρής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη με νέα μεγάλης κλίμακας ηλιακά και αιολικά πάρκα που αναπτύσσονται επί του παρόντος στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/10) ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός.

Μαζί με την πρόσφατα σε λειτουργία ηλιακή συστοιχία στην Ισπανία, τα έργα που ανακοινώθηκαν σήμερα -όλα με την υποστήριξη της Apple- θα προσθέσουν 650 μεγαβάτ ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Κάτι που θα ξεκλειδώσει χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός. Από τις νέες μονάδες θα παράγοντα περισσότερο από 1 εκατομμύριο μεγαβατώρες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των χρηστών της Apple μέχρι το 2030.

«Μέχρι το 2030, θέλουμε οι χρήστες μας να γνωρίζουν ότι όλη η ενέργεια που χρειάζονται για να φορτίσουν το iPhone τους ή να τροφοδοτήσουν το Mac τους, αντιστοιχεί σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια», δήλωσε η Λίζα Τζάκσον, αντιπρόεδρος Περιβάλλοντος, Πολιτικής και Κοινωνικών Πρωτοβουλιών της Apple. «Τα νέα έργα μας στην Ευρώπη θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον φιλόδοξο στόχο μας "Apple 2030", συμβάλλοντας παράλληλα σε υγιείς κοινότητες, ακμάζουσες οικονομίες και ασφαλείς πηγές ενέργειας σε όλη την ήπειρο».

Η χρήση προϊόντων -η ενέργεια που απαιτείται για τη φόρτιση και την τροφοδοσία των συσκευών της Apple - αντιπροσώπευε περίπου το 29% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Apple το 2024. Για την μείωση αυτών των εκπομπών, η Apple υποστηρίζει τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο στα δίκτυα σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από τη φόρτιση και την τροφοδοσία των συσκευών της Apple.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Apple διευκολύνει την κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας που θα προσθέτουν περίπου 3.000 γιγαβατώρες ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Στην Ελλάδα, η εταιρεία υπέγραψε μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια ενέργειας από ένα έργο με φωτοβολταϊκά ισχύος 110MW που ανήκει και λειτουργεί από την HELLENiQ ENERGY και βρίσκεται στην Κοζάνη.

Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY δήλωσε : «Η στρατηγική συμφωνία με την Apple επιβεβαιώνει τη δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενεργειακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω του φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 110 MW της Κοζάνης, στη Βόρεια Ελλάδα, παρέχουμε πράσινη ενέργεια που ενισχύει τους παγκόσμιους στόχους απανθρακοποίησης της Apple, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε τον δικό μας στρατηγικό μετασχηματισμό προς ένα ενεργειακό σύστημα που θα είναι πιο βιώσιμο. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή πρόοδο της HELLENiQ ENERGY προς την κατεύθυνση εκπλήρωσης του στόχου της για εγκατεστημένη ισχύ 1 GW από ανανεώσιμες πηγές έως το τέλος του 2026 – μια επιδίωξη που έχει ήδη επιτευχθεί κατά 50%, με περισσότερα από 310 MW από λειτουργούντα έργα σήμερα στη Δυτική Μακεδονία.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποδεικνύει πώς οι μακροπρόθεσμες συμπράξεις μεταξύ παγκόσμιων καινοτόμων εταιρειών τεχνολογίας και ηγετών στον κλάδο της ενέργειας, μπορούν να απελευθερώσουν μια νέα δυναμική για τις ανανεώσιμες πηγές, να ενισχύσουν την περιφερειακή ενεργειακή ανεξαρτησία και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση.»