Προϋπολογισμός: Περισσότερες επενδύσεις ζήτησαν βουλευτές της ΝΔ

Στην ανάγκη παρεμβάσεων για προσέλκυση επενδύσεων αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. «Σε σχέση με τις επενδύσεις υπάρχει αξιόλογη βελτίωση. Μένει όμως πάρα πολλή δουλειά να γίνει με τη μορφή, κατά τη γνώμη μου, ενός νέου κύματος μεταρρυθμίσεων και μιας νέας περιόδου τεχνολογικής και ηλεκτρονικής αναβάθμισης του δημόσιου τομέα για να μπορέσουμε να καλύψουμε το επενδυτικό κενό που παραμένει.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο το επενδυτικό κενό παραμένει τόσο πλήττεται η παραγωγικότητα της χώρας σε σχέση με τους ανταγωνιστές εντός Ευρωζώνης. Ειδικά στους τομείς όπως για παράδειγμα πρωτογενής τομέας, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό», είπε ο Θ. Σκυλακάκης και υπογράμμισε την ανάγκη να απελευθερωθεί η αγορά από άστοχους νομικούς και γραφεοκρατικούς περιορισμούς.

«Αν υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να δούμε πραγματικά, είναι το κομμάτι των επενδύσεων. Πιστεύω το 2026, δε θα υστερήσει τόσο πολύ σε σχέση με τις προβλέψεις η εκτέλεση του Προϋπολογισμού, γιατί όντως είναι μια κομβική χρονιά για το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να δώσουμε ότι μπορούμε για να απορροφήσουμε σωστά και έγκαιρα τα χρήματα αυτά, φέρνοντας το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θέλουμε στην ελληνική οικονομία», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Ο βουλευτής σημείωσε, ωστόσο, ότι η σημαντικότερη επένδυση τα επόμενα δύο χρόνια είναι η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας. «Και η ιδέα της πολιτικής σταθερότητας έχει να κάνει και με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στο σχέδιο που είχαμε ψηφίσει πέρυσι, η εκτίμηση για το 2025 ήταν να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 5,9 δισ. Παρά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, συνολικά 1,76 δισ., φαίνεται ότι το 2025, θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 9,1 δισ., σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού. Άρα, από 2,4% του ΑΕΠ φτάνει στο 3,6% του ΑΕΠ.

Πρέπει να το δείτε, κατά την άποψή μου, όσο πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της χρονιάς και σε σχέση με τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας που ενδεχομένως θα έχετε για την επόμενη χρονιά, από τον Απρίλιο όπως έγινε και φέτος τον Απρίλιο, αλλά και για τυχόν one off μέτρα μέσα στην συγκεκριμένη χρονιά, γιατί κάθε ευρώ που περισσεύει από τον προϋπολογισμό, κύριε υπουργέ, στον στόχο ενίσχυσης της πολιτικής σταθερότητας, πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία», είπε ο κ. Πέτσας.

