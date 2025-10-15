Τουρισμός: Χαμόγελα για όλους πλην Σαντορίνης και Μυκόνου τον Σεπτέμβριο

Το θετικό τέμπο του πιο «θερμού» μήνα της τουριστικής σεζόν, του Αυγούστου, διατήρησε ο Σεπτέμβριος, ο οποίος αποδείχθηκε ένας «δυνατός» μήνας για τις επιδόσεις των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η επιβατική κίνηση τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου διαμορφώθηκε σε 5,5 εκατ., αυξημένη κατά 2,8% σε ετήσια βάση, με τη διεθνή κίνηση να καταγράφει άνοδο 3,1% και την κίνηση εσωτερικού να βρίσκεται στο συν 1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Ενδεικτικό της δυναμικής του Σεπτεμβρίου είναι το γεγονός πως η ποσοστιαία αύξηση του 2,8% είναι η δεύτερη υψηλότερη της περιόδου από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο. Σημειωτέον ότι ο Αύγουστος βρέθηκε στο συν 4% σε ετήσια βάση, με τον Ιούλιο να κλείνει στο συν 2,4% σε επίπεδο επιβατικής κίνησης, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο του Σεπτεμβρίου.

Σε απόλυτους αριθμούς ο Σεπτέμβριος έχει καταγράψει την τρίτη υψηλότερη επιβατική κίνηση από την αρχή του έτους, με τον Αύγουστο να προπορεύεται στα 6,8 εκατ. τον Ιούλιο να ακολουθεί στα 6,5 εκατ. και τον Ιούνιο να βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 5,3 εκατ.

Οι χαμένοι

Σε επίπεδο επιμέρους προορισμών, οι χαμένοι του φθινοπώρου ήταν τα δύο πρωτοκλασάτα νησιά των Κυκλάδων, η Σαντορίνη και η Μύκονος, που κατέγραψαν απώλειες.

Σε ό,τι αφορά τη Σαντορίνη, παρά τη σταθερή βελτίωση των προηγούμενων μηνών και τον περιορισμό της ψαλίδας που δημιουργήθηκε εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων στο νησί στις αρχές του χρόνου, το χάσμα σε επίπεδο επιβατικής κίνησης διευρύνθηκε εκ νέου τον Σεπτέμβριο στο -15,2%, με τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες να σημειώνουν πτώση.

Στα θετικά του Σεπτεμβρίου για τη Σαντορίνη προσμετράται η κίνηση από το Ισραήλ και την Τουρκία που παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη συνολική μείωση.

Η κίνηση εσωτερικού βρέθηκε στο μείον 15,9% και η διεθνής κίνηση κατέγραψε πτώση 14,8% σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο η επιβατική κίνηση βρέθηκε στο -27,8%, τον Μάιο κατέγραψε απώλειες 21,4%, τον Ιούνιο η ψαλίδα περιορίστηκε στο -17,2%, Ιούλιο σημειώθηκε πτώση 11,6% και τον Αύγουστο η μείωση έπεσε σε μονοψήφιο ποσοστό, στο -9,4%.

Λιγότερες απώλειες κατέγραψε η Μύκονος, ο έτερος premium νησιωτικός προορισμός της χώρας, με την επιβατική κίνηση να βρίσκεται στο -3,2% σε ετήσια βάση. Η διεθνής κίνηση σημείωσε οριακή αύξηση στο 0,2%, με την κίνηση εσωτερικού από την άλλη να… κατακρημνίζεται στο -10,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Οι κερδισμένοι

Όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece (Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης. Ρόδου, Σάμου και Σκιάθου) κατέγραψαν άνοδο σε ετήσια βάση.

Την υψηλότερη ποσοστιαία άνοδο κατέγραψε το αεροδρόμιο του Ακτίου στο συν 8,1%, με τη μεν κίνηση εσωτερικού να βρίσκεται στο -11,1%, τη δε διεθνή κίνηση να σημειώνει άνοδο 8,4%.

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την ποσοστιαία άνοδο της επιβατικής κίνησης, στο συν 7,9%, με 836 χιλιάδες επιβάτες, αριθμός που επιβεβαιώνει εν μέρει τη δυναμική της πόλης ως προορισμού city break.

Τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών κατέγραψε η Ρόδος, στο 1,08 εκατ., με άνοδο 2,2%.

Οι παράγοντες που έκαναν τη διαφορά

Σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις των αεροδρομίων τον Σεπτέμβριο έπαιξε η κίνηση από το Ισραήλ. Παρά την κρίση στις αρχές του καλοκαιριού, η κίνηση από τη χώρα της Μέσης Ανατολής παρέμεινε ανεπηρέαστη και συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 40,1% (+39.000 επιβάτες). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (Arkia, EL AL, Israir και Blue Bird). Βέβαια, τον Σεπτέμβριο ξεκίνησαν εκ νέου και ορισμένες πτήσεις της Aegean και της Wizz Air, για πρώτη φορά μετά την κρίση.

Τον Σεπτέμβριο, ο συντελεστής πληρότητας των αεροσκαφών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με την επέκταση των πτήσεων από τη χαμηλού κόστους Ryanair (+9,8% / +85.000 επιβάτες) να δίνει το σήμα για άνοδο της κίνησης και μετά το πέρας της αμιγώς καλοκαιρινής περιόδου.

Η εικόνα του 9μήνου

Παρόμοια είναι και η εικόνα του 9μήνου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, με την επιβατική κίνηση να βρίσκεται στο συν 2,6%. Η κίνηση εσωτερικού δεν σημείωσε καμία μεταβολή, με τη διεθνή κίνηση να καταγράφει αύξηση 3,3%.

Η Μύκονος στο -1,3%, η Σαντορίνη στο -15,9% και η Σάμος στο οριακό -0,3% ήταν οι τρεις «χαμένοι» του 9μήνου, με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να τερματίζει πρώτο από άποψη όγκου επιβατών, με 6,1 και άνοδο 7,7%, ποσοστό που αντικατοπτρίζει την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε από κοντά η Ρόδος στο συν 2,5% με 6,09 εκατ. ταξιδιώτες.