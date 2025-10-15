#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

HSBC: Η Ελλάδα ρίχνει το χρέος και κρατά ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης

Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, επισημαίνει ο οίκος σε ανάλυσή του. Αναγνωρίζει ότι η χώρα «έχει διανύσει μεγάλη απόσταση». Την κατατάσσει στις οικονομίες με τη μεγαλύτερη πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση.

HSBC: Η Ελλάδα ρίχνει το χρέος και κρατά ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 13:20

Από την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης στο 2020, η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε υπόδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας. Η νέα έκθεση της HSBC (“European Economics Q4 2025”) δείχνει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας υποχωρεί εντυπωσιακά, από 209,4% του ΑΕΠ το 2020 σε μόλις 129,4% το 2027. Πρόκειται για πτώση σχεδόν 80 ποσοστιαίων μονάδων σε επτά χρόνια, επίδοση που, όπως επισημαίνει ο οίκος, δεν έχει καταγραφεί σε καμία άλλη οικονομία της Ευρωζώνης μετά την κρίση.

Κι όμως, η αποκλιμάκωση δεν συνοδεύεται από στασιμότητα. Αντίθετα, η ανάπτυξη διατηρείται σταθερά πάνω από το 2%. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, χάρη στο επενδυτικό κύμα που στηρίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις δημόσιες επενδύσεις και την ανοδική τροχιά της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η HSBC επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει «ωριμάσει», δεν εξαρτάται πλέον από την κατανάλωση ή τα μέτρα στήριξης, αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, την εξωστρέφεια και τη σταθερότητα του πολιτικού πλαισίου.

Η ανεργία μειώνεται σταθερά, από 10,1% το 2024 σε 9,2% το 2025, 8,6% το 2026 και 8,0% το 2027, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Παράλληλα, ο πληθωρισμός υποχωρεί σε «φυσιολογικά» επίπεδα, 2,8% το 2025, 2,2% το 2026 και 2,3% το 2027, διατηρώντας την αγοραστική δύναμη και επιτρέποντας στην ΕΚΤ να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική στάση.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η εικόνα είναι επίσης καθαρή. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης παραμένει χαμηλό, –1,8% το 2025, –1,6% το 2026 και –1,5% το 2027, επιτρέποντας στην Ελλάδα να κινείται με άνεση κάτω από το όριο του 3% του Συμφώνου Σταθερότητας.

Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και πιο ήπια, συνεχίζει να αυξάνεται (+1,9% το 2025, +1,6% το 2026, +1,5% το 2027) και συνδυάζεται με την άνοδο των επενδύσεων και την ενίσχυση του τουρισμού, που λειτουργούν ως σταθεροί πυλώνες ανάπτυξης.

Η HSBC αναγνωρίζει ότι η χώρα «έχει διανύσει μεγάλη απόσταση» και την κατατάσσει πλέον στις οικονομίες με τη μεγαλύτερη πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση. Προειδοποιεί ωστόσο για τρεις δυνητικές εστίες κινδύνου: αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, άνοδο του κόστους δανεισμού αν αναστραφεί ο κύκλος της ΕΚΤ, και εξωτερικές γεωπολιτικές εντάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εμπόριο και τον τουρισμό.

Παρά τους κινδύνους, η εικόνα της Ελλάδας για την HSBC είναι ξεκάθαρη: μια οικονομία που συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη, μειούμενο χρέος και πειθαρχία χωρίς ασφυξία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΒ: Επήλθε η κανονικότητα, στόχος η παραγωγικότητα

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Πού βάζει πήχη για ανάπτυξη, επενδύσεις, κατανάλωση

Αναπάντεχη τροπή στην κόντρα Ελλάδας-επενδυτών για τα warrants

Παγκόσμια πρωτιά για HSBC, έκανε trading με κβαντική υπολογιστική

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο