HSBC: Η Ελλάδα ρίχνει το χρέος και κρατά ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης

Από την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης στο 2020, η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε υπόδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας. Η νέα έκθεση της HSBC (“European Economics Q4 2025”) δείχνει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας υποχωρεί εντυπωσιακά, από 209,4% του ΑΕΠ το 2020 σε μόλις 129,4% το 2027. Πρόκειται για πτώση σχεδόν 80 ποσοστιαίων μονάδων σε επτά χρόνια, επίδοση που, όπως επισημαίνει ο οίκος, δεν έχει καταγραφεί σε καμία άλλη οικονομία της Ευρωζώνης μετά την κρίση.

Κι όμως, η αποκλιμάκωση δεν συνοδεύεται από στασιμότητα. Αντίθετα, η ανάπτυξη διατηρείται σταθερά πάνω από το 2%. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, χάρη στο επενδυτικό κύμα που στηρίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις δημόσιες επενδύσεις και την ανοδική τροχιά της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η HSBC επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει «ωριμάσει», δεν εξαρτάται πλέον από την κατανάλωση ή τα μέτρα στήριξης, αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, την εξωστρέφεια και τη σταθερότητα του πολιτικού πλαισίου.

Η ανεργία μειώνεται σταθερά, από 10,1% το 2024 σε 9,2% το 2025, 8,6% το 2026 και 8,0% το 2027, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Παράλληλα, ο πληθωρισμός υποχωρεί σε «φυσιολογικά» επίπεδα, 2,8% το 2025, 2,2% το 2026 και 2,3% το 2027, διατηρώντας την αγοραστική δύναμη και επιτρέποντας στην ΕΚΤ να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική στάση.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η εικόνα είναι επίσης καθαρή. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης παραμένει χαμηλό, –1,8% το 2025, –1,6% το 2026 και –1,5% το 2027, επιτρέποντας στην Ελλάδα να κινείται με άνεση κάτω από το όριο του 3% του Συμφώνου Σταθερότητας.

Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και πιο ήπια, συνεχίζει να αυξάνεται (+1,9% το 2025, +1,6% το 2026, +1,5% το 2027) και συνδυάζεται με την άνοδο των επενδύσεων και την ενίσχυση του τουρισμού, που λειτουργούν ως σταθεροί πυλώνες ανάπτυξης.

Η HSBC αναγνωρίζει ότι η χώρα «έχει διανύσει μεγάλη απόσταση» και την κατατάσσει πλέον στις οικονομίες με τη μεγαλύτερη πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση. Προειδοποιεί ωστόσο για τρεις δυνητικές εστίες κινδύνου: αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, άνοδο του κόστους δανεισμού αν αναστραφεί ο κύκλος της ΕΚΤ, και εξωτερικές γεωπολιτικές εντάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εμπόριο και τον τουρισμό.

Παρά τους κινδύνους, η εικόνα της Ελλάδας για την HSBC είναι ξεκάθαρη: μια οικονομία που συνδυάζει σταθερή ανάπτυξη, μειούμενο χρέος και πειθαρχία χωρίς ασφυξία.