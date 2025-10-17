Ενωση Ξενοδόχων Ρόδου: Εκδήλωση για τις νέες τεχνολογίες σε φιλοξενία και τουρισμό

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου (Ε.Ξ.Ρ.), σε συνεργασία με τον Επιταχυντή Νεοφυών Επιχειρήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος – CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, διοργανώνει την εκδήλωση «Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Acandia.

Η εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών των ξενοδοχείων και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών. Μέσα από το πρόγραμμα του CapsuleT, δέκα διακεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) θα παρουσιάσουν υπηρεσίες και προϊόντα που συνδυάζουν την τεχνολογία με τη φιλοξενία, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δίνει την ευκαιρία στις startups να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα προσφέρει στα ξενοδοχεία και τις τοπικές επιχειρήσεις της Ρόδου τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με φρέσκες ιδέες που μπορούν να ενισχύσουν τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητά τους.

Πρόκειται για μια σημαντική δράση εξωστρέφειας της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, η οποία ενισχύει την εικόνα του νησιού ως κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και νέων τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά επιχειρηματιών και επιστημόνων, ανοίγοντας νέους δρόμους για το πάντρεμα της τεχνολογίας με τη φιλοξενία.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου, τόνισε:

«Με την εκδήλωση αυτή, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου βρίσκεται για άλλη μια φορά στην πρωτοπορία των εξελίξεων, φέρνοντας σε επαφή τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού με νέες, φρέσκες τεχνολογικές ιδέες. Παράλληλα, η εκδήλωση αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νέους επιστήμονες της Ρόδου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δουν πώς η νέα τεχνολογία συνδέεται με τον τουρισμό, ποιες λύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες προσφέρει, και πώς μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Τους καλώ όλους να συμμετάσχουν τόσο στην εκδήλωση όσο και στους επόμενους κύκλους του προγράμματος CapsuleT Accelerator, ώστε μέσα από τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους να συνεχίσουμε όλοι μαζί να εξελίσσουμε τον τουρισμό της Ρόδου.»