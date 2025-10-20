#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τράπεζες: Παγωμένη η επιστροφή «θεραπευμένων» δανείων

Ο ρόλος του SSM και η αυτορρύθμιση της αγοράς με μεμονωμένες πράξεις επιστροφής δανείων «one to one» από τους servicers στις τράπεζες. Το ενδεχόμενο να διατεθούν στο μέλλον μικρά πακέτα συναλλαγών.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 07:39

Μεμονωμένες πράξεις επιστροφής δανείων (one to one) από τους servicers στις τράπεζες εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και το 2026 με ανοικτό το ενδεχόμενο μικρών πακέτων συναλλαγών, της τάξεως δηλαδή των 200-300 εκατ ευρώ.

Ο λόγος είναι ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός (SSM) συνεχίζει, παρά το πάγιο αίτημα των ελληνικών τραπεζών, να διατηρεί το «στοπ» στον άνοιγμα της αγοράς επιστροφής των θεραπευμένων δανείων από τους διαχειριστές στο τραπεζικό σύστημα. Κίνηση που θα επέτρεπε στο τραπεζικό σύστημα να αυξήσει τα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων.

Η άρνηση του επόπτη αποδίδεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στην αναντιστοιχία των κριτηρίων με τα οποία κάνουν τις ρυθμίσεις οι servicers με αυτά της EBA, αλλά και των εποπτικών αρχών.

Παρά τα παραπάνω, τραπεζικές πηγές τονίζουν ότι σήμερα θεωρούνται «θεραπευμένα» δάνεια αξίας που υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ και επισημαίνουν ότι τα εν λόγω δάνεια πληρούν τα αυστηρά κριτήρια της EBA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά της επιστροφής των δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προς τις τράπεζες αναπτύσσεται ιδιαίτερα δυναμικά στην Ιταλία, με τις ευλογίες βέβαια του SSM.

One to one

Με το πάγιο αίτημα για άνοιγμα της αγοράς να βρίσκεται πάντα πάνω στο τραπέζι, η αγορά προχωρά σε εσωτερικές λύσεις με αιχμή την one to one επιστροφή.

Εντός του 2025 ξεκίνησαν οι αναχρηματοδοτήσεις δανείων που ανήκουν στους servicers από τις τράπεζες όχι με την μορφή πακέτων, αλλά κατά μόνας ανά δανειολήπτη. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης με «θεραπευμένο» δάνειο – ο βασικός κανόνας προβλέπει αδιάλειπτη πληρωμή επί τρία χρόνια, ωστόσο υπάρχουν και μια σειρά άλλων κριτηρίων π.χ. η αξία του ακινήτου/ενεχύρου – μπορεί να απευθυνθεί σε τράπεζα να λάβει νέα χρηματοδότηση, να αποπληρώσει τον servicer και έτσι να επιστρέψει στο τραπεζικό σύστημα.

Μικρά πακέτα

Από την πλευρά των servicers και με δεδομένο ότι αρκετά δάνεια παρουσιάζουν και συνεπή συμπεριφορά από την πλευρά του δανειολήπτη έχουν κάνει προετοιμασία ώστε αυτά να γκρουπαριστούν σε μικρά πακέτα της τάξεως των 200-300 εκατ. ευρώ προκειμένου κάποια στιγμή να τα πωλήσουν. Υπό την προϋπόθεση να ανάψει πράσινο φως η εποπτική αρχή.

 

