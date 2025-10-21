#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πολιτιστικό τέλος στους τουρίστες επιβάλλει ο Δήμος Ζαγορίου

Τι προβλέπει η ΚΥΑ που υπέγραψαν η Λίνα Μενδώνη και ο Θεόδωρος Λιβάνιος για τους επισκέπτες της περιοχής. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη. Η «διευκόλυνση» από την ΑΑΔΕ.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 07:32

Ένα ακόμη τέλος θα κληθούν να καταβάλλουν στο εξής οι επισκέπτες του δήμου Ζαγορίου, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, οι διαμένοντες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταλύματα τύπου Airbnb και τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις του δήμου Ζαγορίου θα καταβάλλουν ειδικό πολιτιστικό τέλος, ύψους 0,75 ευρώ, ανά διανυκτέρευση. Το τέλος επιβάλλεται στον επισκέπτη μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με τη συμπερίληψή του στην απόδειξη.

Με βάση την ΚΥΑ, οι επιχειρηματίες θα υποβάλλουν τη «Δήλωση Απόδοσης Ειδικού Πολιτιστικού Τέλους» στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου Ζαγορίου. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους.

Το τέλος καταβάλλεται υπέρ του Δήμου Ζαγορίου, ο οποίος συγκαταλέγεται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Πολιτιστικό Τοπίο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ, «σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη καταβολής του τέλους ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους».

Μάλιστα, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου δύναται να προβεί σε αναζήτηση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων από τον υπόχρεο προς καταβολή του τέλους.

Με βάση την ΚΥΑ, για την είσπραξη του συγκεκριμένου τέλους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει web-service στον δήμο Ζαγορίου όσον αφορά την άντληση καταστάσεων επιχειρήσεων που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που είναι υποκείμενοι στο τέλος ή, εναλλακτικά, ο δήμος δύναται να λαμβάνει τα εν λόγω στοιχεία κατόπιν αιτήματος προς την Αρχή.

«Είμαστε ενήμεροι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί οποιαδήποτε αντίδραση. Δεν θεωρούμε ότι θα πλήξει την υφιστάμενη τουριστική κίνηση της περιοχής, απλώς ενδεχομένως το τέλος ενδεχομένως να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας για περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης», επισημαίνουν στο Euro2day.gr επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο επισκέπτης που διανυκτερεύει σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα καλείται να καταβάλει τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και τέλος παρεπιδημούντων, με τον ΦΠΑ στη διαμονή να ανέρχεται στο 13%.

Σημειωτέον ότι μέσα στο καλοκαίρι ο δήμος Σύμης είχε αιτηθεί από την πλευρά του την επιβολή τέλους 3 ευρώ στους ημερήσιους επισκέπτες, αυτή τη φορά λόγω επιβάρυνσης των υποδομών του, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η δημοτική αρχή, το νησί επισκέπτονται περίπου 1.000 με 1.500 ταξιδιώτες την ημέρα μέσα στο καλοκαίρι.

