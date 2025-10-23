Μυτιληναίος: Οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς για το κόστος της ενεργειακής μετάβασης

Η Βρετανία βρίσκεται μπροστά από άλλα ανταγωνιστικά χρηματοοικονομικά κέντρα ως προορισμός για την εισαγωγή μετοχών, επεσήμανε μιλώντας στο BBC ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι «το κύμα αλλάζει», μετά από μια δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το Brexit, όταν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φαινόταν λιγότερο ελκυστικό.

Τα σχόλιά του έρχονται σε αντίθεση με τις πρόσφατες ευρείες ανησυχίες σχετικά με τη σταθερή αποχώρηση ορισμένων μεγάλων εταιρειών από τις βρετανικές αγορές, ιδίως προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί εμπόδιο για Ευρωπαίους και Βρετανούς πελάτες και ότι οι πολιτικοί απέτυχαν να είναι ειλικρινείς σχετικά με το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

Για την εισαγωγή στο LSE ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι, ενώ είχε προσελκυσθεί από τις ενδεχόμενα υψηλότερες αξιολογήσεις που προσφέρουν οι αγορές των ΗΠΑ, θεωρούσε ότι το Λονδίνο ήταν καλύτερο από πολιτισμική και επιχειρηματική άποψη.

«Πρώτα απ’ όλα, οι περισσότεροι από τα στελέχη μας ξεκίνησαν στην Αγγλία», δήλωσε. «Όλοι αισθάνονται σαν στο σπίτι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης δραστηριότητας βρίσκεται στην Ευρώπη. Δεν έχει μεγάλη σχέση με τις ΗΠΑ».

Σημείωσε ότι τα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι «υπερπλήρη», προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την εταιρεία [στις ΗΠΑ]».

Ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου είχε φανεί «παραμελημένο» τα χρόνια μετά το Brexit, αλλά ότι άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα απέτυχαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. «Η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Μιλάνο ή το Άμστερνταμ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το Λονδίνο και, έχοντας αντέξει μια δύσκολη περίοδο, θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο να επιστρέψει στην κορυφή», δήλωσε.

Ο κ. Μυτιληναίος είναι επίσης πρόεδρος της Eurometaux, της ευρωπαϊκής ένωσης για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, και σημείωσε ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ έχουν πλήξει τα μέλη της ένωσης. «Η κατάσταση με το κόστος ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για τη βιομηχανία δεν είναι βιώσιμη», δήλωσε.

«Έχουμε εκατοντάδες μέλη. Ένας μεγάλος αριθμός των πιο ενεργοβόρων εταιρειών έχει βγει εκτός αγοράς τα τελευταία τρία χρόνια. Όλοι λόγω της τιμής της ενέργειας. Απλώς δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Είναι τόσο απλό».

Πρόσθεσε ότι, ενώ είναι «υπέρ της πράσινης μετάβασης», οι πολιτικοί δεν ήταν ειλικρινείς σχετικά με το κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται στις ενεργειακές υποδομές για να υλοποιηθεί.

«Η πλειονότητα των εταιρειών ήταν πρόθυμη όταν ρωτήθηκε από τους πολιτικούς: “Θέλετε να προχωρήσουμε με πλήρη ταχύτητα στη Πράσινη Επανάσταση;”

Αλλά η ερώτηση θα έπρεπε να ήταν: είστε διατεθειμένοι να δεχθείτε ότι το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια θα πρέπει να δαπανηθεί στην πράσινη μετάβαση; Τότε ίσως η απάντηση να ήταν πολύ διαφορετική», είπε.

Πολιτικό μήνυμα

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι η εμπειρία του αυξημένου κόστους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη καθιστά τα μηνύματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ πιο πολιτικά ελκυστικά για ορισμένους.

Αναφέρθηκε στην ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον ΟΗΕ τον προηγούμενο μήνα, όπου αρνήθηκε την κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ στον κόσμο», και αμφισβήτησε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Ο Τραμπ επηρεάζει πολλούς ανθρώπους στον κόσμο», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος. «Οπότε μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε, όπως βλέπουμε στην Ευρώπη, ειδικά, κόμματα της δεξιάς να μπλοκάρουν όλο και περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση».

Η απάντηση, όπως υποστηρίζει, είναι η ειλικρινής συζήτηση. «Πρέπει να μετρήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου μας, τι έχουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί», είπε.

Σημείωσε ότι μια μεγάλη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση δεν έχει γίνει ποτέ σε ευρεία κλίμακα. «Ας καθίσουμε. Πόσα χρήματα έχουμε, πόσα από αυτά μπορούμε να διαθέσουμε για υποδομές; Και ας το εξηγήσουμε στον κόσμο, διαφορετικά δεν θα τους έχουμε μαζί μας και θα υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη αντίσταση».

Φάνηκε να είναι αισιόδοξος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για δασμούς στον χάλυβα. Για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών χάλυβα, η ΕΕ προτείνει δασμό 50% από τον Ιούνιο του επόμενου έτους σε όλες τις εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο — συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τόνισε ότι η συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα έχει βελτιώσει τις σχέσεις. «Η εντύπωσή μου από τις Βρυξέλλες είναι ότι το κλίμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο φιλικό από ό,τι ήταν πριν από τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια. Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πρόθυμο να υποστηρίξει την Ευρώπη στον τομέα της άμυνας — πιστεύω ότι το κλίμα είναι πολύ πιο θετικό τώρα για να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτά τα θέματα».