ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 37 συλληφθέντες

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στο γραφείο του Ευρωπαίου ανακριτή στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

H Ευρωπαϊκή Eισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τέσσερα αδικήματα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος (κακουργήματα) και για το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν από τον Έλληνα ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.