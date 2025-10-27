#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Ο δέκατος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή μετά από πολύωρη απολογία που έδωσε στις δικαστικές αρχές. Ο 38χρονος φέρεται να παραδέχτηκε μέρος του κατηγορητηρίου.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 08:26

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο δέκατος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή μετά από πολύωρη απολογία που έδωσε στις δικαστικές αρχές.

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, απολογήθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για βαρύτατο κατηγορητήριο, στο οποίο περιγράφεται εγκληματική δράση με συγκεκριμένες δόλιες μεθόδους για την είσπραξη γεωργικών επιχορηγήσεων και εν συνεχεία ενέργειες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε στον δικαστικό λειτουργό ένα μέρος του κατηγορητηρίου, λέγοντας παράλληλα πως οι πράξεις που του αποδίδονται «έχουν γίνει από πολλούς» και ότι η πρώην σύζυγος του, η οποία απολογήθηκε χθες και της επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκι, δεν έχει ευθύνη.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας πως του αποδίδονται πολλαπλάσιες παράνομες ενέργειες. «Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», ισχυρίστηκε.

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για απολογίες η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων στην υπόθεση, για την οποία συνολικά είναι υπόλογοι 37 πρόσωπα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

