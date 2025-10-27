Τα 5 αγκάθια στα «πλευρά» των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας μαθαίνουμε ότι έχει ζητήσει το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών στην Ελλάδα o ΣΕΙΒ προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα που φρενάρουν την όποια δυναμική του κλάδου μηδενίζοντας από την άλλη την θέληση των εταιρειών για την χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Μολονότι τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις και διεξόδους είναι πολλά, κατά πληροφορίες αυτά που θέλουν απαντήσεις και λύσεις "χθες" είναι πέντε και αυτά θα είναι ψηλά στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης, όταν γίνει. Συγκεκριμένα:

Αν και η χώρα έχει καταδικαστεί για τον πολύ μεγάλο χρόνο που επιδεικνύει ως προς την αποπληρωμή των οφειλών της προς τους παρόχους αυτός παραμένει ακόμη ψηλά. Κατά μέσο όρο φτάνει τους 10 μήνες. Χρόνος που απέχει σημαντικά από την δεσμευτική κοινοτική οδηγία που μιλά για 90 ημέρες.

Και βεβαίως - όπως λένε παράγοντες της αγοράς - η σημερινή κατάσταση των 10 μηνών είναι καλύτερη από τον μέσο όρο των 15 και πλέον μηνών που ίσχυε πέρυσι, όμως και πάλι το πρόβλημα παραμένει και το υπουργείο πρέπει να "σπιντάρει" περιορίζοντας περαιτέρω τον χρόνο αποπληρωμής. Αν κοιτάξουμε, δε, τη φετινή ψαλίδα των αποπληρωμών, αυτή μπορεί να είναι από 4 μήνες μέχρι και 18 μήνες!

Κατάσταση που θα επιδεινωνόταν περαιτέρω αν συμπεριλαμβάνονταν και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το οποίο όμως δεν συμβαίνει, καθώς αυτά υπάγονται στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Πάντως, ενημερωτικά και μόνο, σε αυτά ο χρόνος αποπληρωμής των οφειλών ξεπερνά τα 2,5 χρόνια.

Ετσι σήμερα οι συσσωρευμένες οφειλές (χωρίς το clawback) ανέρχονται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2024 ήταν πάνω από 1 δισ. ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει μεν την πτωτική τάση που σήμερα υπάρχει λόγω των σημαντικών παρεμβάσεων και πιέσεων που ασκούνται από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν εκπρόσωποι της αγοράς, αλλά από την άλλη δεν σβήνει το πρόβλημα!