Τα 5 αγκάθια στα «πλευρά» των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)
Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας μαθαίνουμε ότι έχει ζητήσει το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών στην Ελλάδα o ΣΕΙΒ προκειμένου να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα που φρενάρουν την όποια δυναμική του κλάδου μηδενίζοντας από την άλλη την θέληση των εταιρειών για την χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.
Μολονότι τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις και διεξόδους είναι πολλά, κατά πληροφορίες αυτά που θέλουν απαντήσεις και λύσεις "χθες" είναι πέντε και αυτά θα είναι ψηλά στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης, όταν γίνει. Συγκεκριμένα:
- Αν και η χώρα έχει καταδικαστεί για τον πολύ μεγάλο χρόνο που επιδεικνύει ως προς την αποπληρωμή των οφειλών της προς τους παρόχους αυτός παραμένει ακόμη ψηλά. Κατά μέσο όρο φτάνει τους 10 μήνες. Χρόνος που απέχει σημαντικά από την δεσμευτική κοινοτική οδηγία που μιλά για 90 ημέρες.
Και βεβαίως - όπως λένε παράγοντες της αγοράς - η σημερινή κατάσταση των 10 μηνών είναι καλύτερη από τον μέσο όρο των 15 και πλέον μηνών που ίσχυε πέρυσι, όμως και πάλι το πρόβλημα παραμένει και το υπουργείο πρέπει να "σπιντάρει" περιορίζοντας περαιτέρω τον χρόνο αποπληρωμής. Αν κοιτάξουμε, δε, τη φετινή ψαλίδα των αποπληρωμών, αυτή μπορεί να είναι από 4 μήνες μέχρι και 18 μήνες!
Κατάσταση που θα επιδεινωνόταν περαιτέρω αν συμπεριλαμβάνονταν και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το οποίο όμως δεν συμβαίνει, καθώς αυτά υπάγονται στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Πάντως, ενημερωτικά και μόνο, σε αυτά ο χρόνος αποπληρωμής των οφειλών ξεπερνά τα 2,5 χρόνια.
Ετσι σήμερα οι συσσωρευμένες οφειλές (χωρίς το clawback) ανέρχονται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2024 ήταν πάνω από 1 δισ. ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει μεν την πτωτική τάση που σήμερα υπάρχει λόγω των σημαντικών παρεμβάσεων και πιέσεων που ασκούνται από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν εκπρόσωποι της αγοράς, αλλά από την άλλη δεν σβήνει το πρόβλημα!
- Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί αφορά τα ατιμολόγητα υλικά, που στα τέλη του 2024 ήταν περί τα 170 εκατ. ευρώ από 220 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2023. Σήμερα, από τα παλιά ατιμολόγητα έχει απομείνει μια οφειλή περί τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος έχουν προστεθεί νέα. Εδώ οι εκτιμήσεις μάλλον ποικίλουν, καθώς κάποιοι λένε για 15 επιπλέον εκατ. ευρώ "κρυφό χρέος" και κάποιοι άλλοι ότι τα νέα χρωστούμενα φτάνουν τα 45 εκατ. ευρώ.
- Η έλλειψη διαγωνισμών: Αυτή τη στιγμή πέρα από κάποια νοσοκομεία που κάνουν κάποιους διαγωνισμούς - με κριτήριο όμως την χαμηλότερη τιμή, γεγονός που δεν εξασφαλίζει πάντα την ποιότητα - τα περισσότερα όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούν τα προμηθεύονται μέσω αναρτήσεων ή με απευθείας αναθέσεις. Με αυτήν την κατάσταση όμως, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός και το εξίσου βασικό, το κράτος δεν μπορεί να εξοικονομήσει κονδύλια από την μείωση των τιμών.
- Ανενεργό, ελλιπέστατο και ετεροχρονισμένο Παρατηρητήριο Τιμών: Τουλάχιστον αρχαίο για τα σημερινά δεδομένα χαρακτηρίζεται το Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια ενώ την τελευταία 7ετία δεν ενημερώνεται και επίσης η λειτουργία του δεν εντάσσεται σε κάποια αρχή και σε κανένα όργανο. Δεν είναι δυνατόν λένε άνθρωποι της αγοράς την στιγμή που το Υπουργείο τρέχει διαδικασίες ψηφιοποίησης προκειμένου να προσαρμόσει τις δομές του στα σύγχρονα δεδομένα ακολουθώντας και το παράδειγμα των άλλων κρατών να μιλάμε για ένα Παρατηρητήριο Τιμών που είναι ανενεργό και άνευ αντικειμένου. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί κάτι άλλο το οποίο θα το αντικαταστήσει και το οποίο θα είναι σύγχρονο με σημερινά δεδομένα της αγοράς και ευέλικτο να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς.
- Τι θα γίνει με τις εκπτώσεις; Η επιβολή εκπτώσεων - είναι κλιμακωτές - όπως λέγεται είναι ένα ακόμη οικονομικό βαρίδι για τις εταιρείες του κλάδου που κινούνται σε μία αγορά με δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις. Ομως η έκπτωση είναι μια επιπλέον επιβάρυνση επί του τιμολογίου που φτάνει μεσοσταθμικά στο 2% - 3%.