Τσάφος: Να αρθούν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στις αποκλίσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει στην πράξη η εσωτερική αγορά εστίασε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος κατά την παρέμβασή του στην υπουργική συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ενεργειακή Συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βουκουρέστι.

Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η εσωτερική αγορά έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι διαφορές στις τιμές έχουν διευρυνθεί αντί να μειωθούν, ενώ ακόμη και μεταξύ των χωρών της CESEC, οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι σημαντικές. Ενδεικτικά σήμερα η πιο ακριβή ζώνη είναι 30% ακριβότερη από την φθηνότερη.

Σημείωσε ακόμη ότι ο ACER (ευρωπαϊκός οργανισμός των ρυθμιστών) έχει υποδείξει ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ανεπαρκών διασυνδέσεων αλλά οφείλονται και σε κανονισμούς που παρεμποδίζουν την ελεύθερη αγορά. Και υπογράμμισε ότι οι χώρες - μέλη οφείλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προτάσεων του ACER.

Σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου, ο κ. Τσάφος επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στις υποδομές φυσικού αερίου και στη διασυνδεσιμότητα. «Τώρα, κατέληξε, το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιούμε αυτά που χτίσαμε -αλλά να βεβαιωθούμε ότι θα κόψουμε πραγματικά το ρωσικό αέριο- και να παρακολουθούμε τις τιμές φυσικού αερίου που είναι χαμηλότερες από πέρσι αλλά η αγορά είναι πάντα ευμετάβλητη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ