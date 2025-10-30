Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Υπάρχει ελέφαντας στο δωμάτιο

Η ελληνική οικονομία μπορεί να προχωρά, αλλά εξακολουθεί να έχει έναν «ελέφαντα στο δωμάτιο». Αυτός, σύμφωνα με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ), δεν είναι άλλος από το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.

«Από το 2019 μέχρι σήμερα έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Έχουμε λύσει το ένα από τα δύο προβλήματα που μας έριξαν στην κρίση, το δημοσιονομικό. Συνεχίζουμε όμως να έχουμε το δεύτερο, τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, που είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου», είπε, μιλώντας στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. «Αν δεν μπορέσουμε να παραγάγουμε περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε πως η πρόοδος των τελευταίων ετών δεν έχει αγγίξει ολόκληρη την κοινωνία. «Ένα τρίτο των Ελλήνων δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη. Είναι άνθρωποι θυμωμένοι. Άνθρωποι που δεν συμμετείχαν στην εξέλιξη της Ελλάδας και ζουν ακόμη με μνημονιακούς νόμους, με μνημονιακή ζωή», τόνισε. Και αυτός ο θυμός, όπως υπογράμμισε, πηγάζει από την αίσθηση αποκλεισμού από την οικονομική άνοδο.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος εντόπισε τον πυρήνα του προβλήματος στην παραγωγικότητα, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η μοναδική ασφαλής οδός για να αυξηθούν τα εισοδήματα και να συμμετάσχει όλη η κοινωνία στην ανάπτυξη. «Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το εισόδημα των εργαζομένων είναι η παραγωγικότητα. Αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα», είπε.

Ειδική αναφορά έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ενεργειακό κόστος. «Η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία στην Ευρώπη. +26% στο πρώτο εξάμηνο του 2025», είπε. «Η δεύτερη χώρα ήταν η Πορτογαλία με 15%. Και αυτά πάνω σε μια ήδη ακριβή βάση».

Ο ΣΕΒ, σημείωσε, έχει προτείνει «λύσεις βασισμένες στο ιταλικό μοντέλο, που έχει ήδη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες, ώστε να εφαρμοστούν άμεσα». Και εξέφρασε αισιοδοξία ότι «στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα υπάρξει βοήθεια από την πολιτεία».

Για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκαθάρισε πως το 2026 δεν τελειώνουν. «Το 2026 τελειώνει η συμβασιοποίηση των επενδύσεων. Η υλοποίησή τους μπορεί να φτάσει μέχρι και το 2028. Δεν έχουμε πάνω από το κεφάλι μας τη Δαμόκλειο σπάθη ότι σταματούν τα λεφτά τότε», ανέφερε. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για ένα δύσκολο ευρωπαϊκό τοπίο ενόψει της νέας δημοσιονομικής περιόδου 2028-2034. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μεταφέρει πόρους από την κοινωνική συνοχή στην άμυνα. Και ο συμβιβασμός αυτός, στο δεύτερο εξάμηνο του 2028, θα πέσει στις πλάτες της ελληνικής προεδρίας».