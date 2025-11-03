Generation Next: Η νέα γενιά δημιουργεί έναν κόσμο ψηφιακής ευημερίας

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης, chat groups, εύκολη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών μέσω AI, fake news, real news, εικόνες και δηλώσεις που γίνονται viral. Όσο γυρνούν οι σελίδες του ημερολογίου, τόσο οι νέες γενιές βρίσκονται δικτυωμένες και συνδεδεμένες. Πώς όμως μπορούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να οργανώσουμε τη χρήση του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων, ώστε να πετύχουμε την υπεύθυνη αξιοποίησή τους και να αποφύγουμε την πιθανή κατάχρησή τους;

Πίσω από οποιοδήποτε εργαλείο βρίσκεται ένα χέρι που το κινεί. Έτσι, και μέσα στον κόσμο της τεχνολογίας βρίσκεται ο άνθρωπος που την αξιοποιεί. Ζούμε σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και ζητούμενο είναι να καρπωνόμαστε τα οφέλη της σε συνθήκες ψηφιακής ευημερίας. Προϋπόθεση; Μια κατάλληλα εκπαιδευμένη και ενημερωμένη νέα γενιά που θέλει, μαθαίνει και μπορεί να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τα πιο προηγμένα εργαλεία καθιστώντας την τεχνολογία αληθινό σύμμαχο του σύγχρονου ανθρώπου.

Το Ίδρυμα Vodafone αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στις δυνάμεις της νέας γενιάς, πραγματοποιεί και φέτος τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next, στο πλαίσιο του Skills Upload Jr Challenge (SUJ). Ο σκοπός του είναι να ενισχύσει την ψηφιακή ανάπτυξη και τις τεχνολογικές λύσεις για υπαρκτά προβλήματα του πραγματικού κόσμου, ανάμεσα σε νέους και νέες από επτά Ευρωπαϊκές χώρες (Αλβανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία).

Στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next, μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων της χώρας μας καλούνται φέτος να διερευνήσουν ιδέες και προτάσεις που καλλιεργούν την ψηφιακή ευημερία, σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και συνδέουν τους ανθρώπους μέσα από μια θετική και συνειδητή διαχείριση της τεχνολογίας.

Τι σημαίνει όμως ψηφιακή ευημερία μέσα στην πληθώρα των διαφορετικών απόψεων και αντιλήψεων, την υπερπροσφορά των πληροφοριών και την ποικιλία των καναλιών κοινωνικού μοιράσματος και δικτύωσης; Στην πράξη, σημαίνει μια ισορροπημένη και μελετημένη αξιοποίηση της τεχνολογίας που μπορεί να απαντήσει ενσυνείδητα στο πότε, πώς, γιατί και για πόση ώρα χρησιμοποιούμε ψηφιακές συσκευές, με ποιον τρόπο φροντίζουμε την ψυχική, συναισθηματική και σωματική μας υγεία μέσα στον αχανή κυβερνοχώρο, αλλά και πώς υπερασπιζόμαστε την ουσιαστική σύνδεση και το ανθρώπινο στοιχείο κατά τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες του φετινού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next έχουν την ευκαιρία να δώσουν λύση σε προκλήσεις που έχουν παρατηρήσει στην κοινωνία και σχετίζονται με τη θεματική της ψηφιακής ευημερίας (Digital Wellbeing), αναπτύσσοντας μια τεχνολογική ή ψηφιακή εφαρμογή μέσα από τη θετική χρήση της τεχνολογίας STEM και άλλων ψηφιακών εργαλείων.

Η πλατφόρμα του Generation Next του Ιδρύματος Vodafone www.generationnext.vodafone.gr αποτελεί μια εξαιρετική εκπαιδευτική πηγή ελεύθερης πρόσβασης που μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κατάρτιση των συμμετεχόντων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα επιστημονικά πεδία. Τα μέσα πολλά αλλά ο σκοπός κοινός: το κοινό καλό και η ψηφιακή ευημερία.

Οι πρώτες τρεις νικήτριες ομάδες του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next θα λάβουν ως βραβεία μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Η πρώτη νικήτρια ομάδα του 9ου Διαγωνισμού θα συμμετέχει αυτόματα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στο πλαίσιο του SUJ, όπου μια διεθνής επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις όλων των πρώτων νικητριών ομάδων για να καταλήξει στην τελική Ευρωπαϊκή νικήτρια. Το βραβείο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού θα περιλαμβάνει ένα μοναδικό ταξίδι εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Λονδίνο.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone παρέχει στις/στους μαθητές/τριες από όλη την Ελλάδα τα εφόδια, ώστε με τη χρήση της τεχνολογίας να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να φτιάξουν το αύριο που ονειρεύονται. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, μετρά περισσότερους από 135.600 ωφελούμενους ενώ στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού έχουν δημιουργηθεί 962 καινοτόμα projects μαθητών/τριών.

Το Πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ