Πόσα 5άστερα ξενοδοχεία δέθηκαν στο άρμα ξένων αλυσίδων

Το 45% των ξενοδοχείων ανά την Ελλάδα που ανήκουν στην κατηγορία των 5 αστέρων, δηλαδή περισσότερες από 370 μονάδες, φέρει την υπογραφή κάποιας αλυσίδας, διεθνούς ή τοπικής εμβέλειας.

Ακόμη υψηλότερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό σε όρους δωματίων, αφού πάνω από τα μισά πεντάστερα δωμάτια, ήτοι το 53%, βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας αλυσίδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας GBR consulting. Μάλιστα, το 19% των ξενοδοχείων 5 αστέρων αποτελεί μέρος μιας διεθνούς αλυσίδας, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 18% των δωματίων.

Σημειωτέον ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά μαρτυρούν την υψηλή διείσδυση των αλυσίδων στα υψηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία.

Πολύ χαμηλότερα είναι τα αντίστοιχα ποσοστά για τα ξενοδοχεία των 4 και 3 αστέρων, ενώ ελάχιστα είναι τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών που φέρει το σήμα κάποιας αλυσίδας.

Πιο συγκεκριμένα, το 15% των μονάδων που ανήκουν στην κατηγορία των 4 αστέρων βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα κάποιας αλυσίδας, με το αντίστοιχο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα δωμάτια να διαμορφώνεται στο 27%. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αλυσίδες, μόνο το 2% των 4άστερων ξενοδοχείων φέρει κάποιο brand παγκοσμίου βεληνεκούς.

Ακόμη πιο λίγα, δηλαδή περί το 2%, είναι τα ξενοδοχεία των 3 αστέρων που φέρουν το brand κάποιας αλυσίδας, ενώ, τέλος, μόλις το 1% των μονάδων 2 αστέρων βρίσκονται κάτω από ομπρέλα κάποιας αλυσίδας. Τα αντίστοιχα ποσοστά ως προς τον αριθμό των δωματίων διαμορφώνονται για τα ξενοδοχεία των 3 και των 2 αστέρων στο 5% και στο 1% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία της πιο χαμηλής κατηγορίας, εκείνα του 1 αστεριού, μόλις το 1% των δωματίων της εν λόγω κατηγορίας φέρει το brand κάποιας τοπικής ή διεθνούς αλυσίδας, με τα ξενοδοχεία των κατηγοριών 1, 2 και 3 αστέρων να είναι ως επί το πλείστον ανεξάρτητα.

Παρών από 41 διεθνείς αλυσίδες

Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 8% των ξενοδοχείων ανά την Ελλάδα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από 800 καταλύματα, βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα κάποιας αλυσίδας. Σε όρους δωματίων, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 22%, ήτοι 447 χιλιάδες περίπου.

Επί του παρόντος, 41 διεθνείς αλυσίδες έχουν παρουσία στην Ελλάδα, με 399 καταλύματα, δυναμικότητας 37.298 δωματίων, να φέρουν κάποιο ξένο σήμα. Επιπλέον, βάσει των στοιχείων, στην Ελλάδα έχουν παρουσία 59 εθνικές αλυσίδες με 351 μονάδες και 48.969 δωμάτια, και 64 τοπικές αλυσίδες με 296 μονάδες και 29.948 δωμάτια.

Σημειωτέον ότι ορισμένα καταλύματα ανήκουν σε περισσότερες από μία αλυσίδες: 802 μονάδες αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας με ένα μόνο εμπορικό σήμα, ενώ 244 μονάδες έχουν πολλαπλές συμμετοχές σε αλυσίδες.

Τα μερίδια

Το μεγαλύτερο μερίδιο σε επίπεδο αριθμού δωματίων κατέχει η Marriott International με μερίδιο 16%. Ακολουθεί με μερίδιο 15% η Hyatt International και έπεται πιο πίσω η Hilton Worldwide. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο όμιλος Sani/Ikos με 7% και η Wyndham Hotels & Resorts επίσης στο 7%.

Σε ό,τι αφορά την κατάταξη των υπόλοιπων αλυσίδων:

Zeus International Hotels & Resorts 5%

Louis Group 4%

Domes Resorts 4%

Accor 4%

IHG Intercontinental Hotels Group 4%

Υπόλοιπες 27%.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή τους, τα περισσότερα ξενοδοχεία που φέρουν το σήμα κάποιας διεθνούς αλυσίδας βρίσκονται στην Αττική, στην Κρήτη, στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και στη Χαλκιδική.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές αξιοσημείωτες εξελίξεις που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα. Τον Απρίλιο του 2023, η Hyatt ανακοίνωσε την εξαγορά του Mr & Mrs Smith, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται στα μέσα του 2023.

Ομοίως, από τον Ιανουάριο του 2024, επιλεγμένα καταλύματα, μέλη των Small Luxury Hotels (SLH), έγιναν διαθέσιμα για κρατήσεις μέσω του Hilton.com.

Τέλος, η Zeus International έχει εντάξει από τον Φεβρουάριο του 2025 τα εμπορικά σήματα Zeus και Zeus Essence στο χαρτοφυλάκιό της.