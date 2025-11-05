Ερχεται ψηφιακός βοηθός για το «καλάθι του νοικοκυριού»

Ανήκετε σε εκείνους που ανοίγουν την εφαρμογή e-Καταναλωτής και δυσκολεύονται να βγάλουν άκρη με τις τιμές, τα καλάθια και τους συγκριτικούς πίνακες; Δεν είστε μόνοι. Για αυτό μια νέα αναβάθμιση της πλατφόρμας υπόσχεται ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί, με τη βοήθεια ενός «ψηφιακού βοηθού».

Όμως αυτή δεν είναι η μοναδική αλλαγή που περιλαμβάνεται στην επίσημη πρόσκληση που απεύθυνε χθες Τρίτη 4 Νοεμβρίου το υπουργείο Ανάπτυξης προς την εταιρεία Niobium Labs Μ.Α.Ε., του Γιάννη Δοξαρά, που είχε κατασκευάσει την αρχική πλατφόρμα, για την αναβάθμιση του e-katanalotis.

Ίσως περισσότερο ενδιαφέρον, πέρα φυσικά από την ενσωμάτωση «AI Assistant», έχει ότι το «καλάθι του νοικοκυριού», που τυπικά καταργήθηκε την 1η Νοεμβρίου, παραμένει σε επίσημα έγγραφα. Όπως στην «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και υποστήριξης της εφαρμογής e-katanalotis με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ανάπτυξης», στην οποία γίνεται λόγος και για «Νέο Καλάθι Νοικοκυριού».

Με βάση την πρόσκληση, η αναβάθμιση της πλατφόρμας περιλαμβάνει νέο επικοινωνιακό ημερολόγιο ενεργειών, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται για τα θεματικά καλάθια (σχολικό, εορταστικό, Καλάθι Νηστείας) και εποχικές καμπάνιες όπως Black Friday, Χριστούγεννα, καλοκαίρι. Επίσης push notifications και banners για άμεση ενημέρωση, επικαιροποίηση των barcodes προϊόντων (π.χ. «Καλάθι Νοικοκυριού», «Black Friday», «Οδηγός Τιμών», «Πρόγραμμα Fuel Pass») μέσα από banners και ειδοποιήσεις με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και της άμεσης ενημέρωσης των καταναλωτών, αναφέρεται στο έγγραφο. Αλλά και «εμφάνιση push notifications για σημαντικά νέα ή αλλαγές (π.χ. «Νέο Καλάθι Νοικοκυριού» σε ισχύ από 1/11).»

Σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη (Τμήμα Β), η πρόσκληση προβλέπει την καθημερινή διαχείριση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δεδομένων που σχετίζονται με τα «Καλάθια», τα «Φυλλάδια Προσφορών» και τις καθημερινές τιμές των προϊόντων των συμμετεχουσών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, με στόχο την αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή.

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται πως το Καλάθι του Νοικοκυριού περιλαμβάνει 60 προϊόντα, 17 συμμετέχουσες αλυσίδες. Το Καλάθι Οπωροκηπευτικών (35 κατηγορίες, 13 αλυσίδες) ενώ τα φυλλάδια προσφορών αφορούν 9 αλυσίδες. Ενώ στον σχεδιασμό επισημαίνεται η καθημερινή ενημέρωση τιμών στις 10:00 π.μ., ώστε οι χρήστες-καταναλωτές να βλέπουν τις τιμές της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, καλείται η εταιρεία να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και υποστήριξης της εφαρμογής e-katanalotis. Η αναβάθμιση πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και η υποστήριξη έως τις 31 Δεκεμβρίου και η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 30.000 ευρώ προ ΦΠΑ (37.200 ευρώ με ΦΠΑ), εκ των οποίων 24.000 ευρώ αφορούν την αναβάθμιση και 6.000 ευρώ τη συντήρηση.