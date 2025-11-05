Νίκος Τσάφος: 7η παγκοσμίως στη διείσδυση καθαρής ενέργειας η Ελλάδα

Στις υποδομές που αλλάζουν την ταχύτητα της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Σε ομιλία του στη θεματική ενότητα «Ενέργεια και Ορυκτοί Πόροι», ο Υφυπουργός, ανέφερε ότι οι υποδομές φυσικού αερίου ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως εξαγωγέα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο εθνικό και περιφερειακό σύστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατεστημένη ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 16 GW, ενώ επιπλέον 45 GW βρίσκονται σε αναμονή για όρους σύνδεσης. «Με αυτά τα μεγέθη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση καθαρής ενέργειας. Από το 2020, η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, με πλεόνασμα που ανήλθε σε 122 εκατ. ευρώ πέρσι» τόνισε.

Ο Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στις επενδύσεις σε αντλησιοταμίευση και αποθήκευση ενέργειας οι οποίες προχωρούν, καθώς και στο άνοιγμα της αγοράς σε νέους επενδυτές. «Σήμερα περίπου 1,5 δισ. ευρώ κατευθύνεται στα δίκτυα και 6 δισ. ευρώ σε έργα διασύνδεσης νησιών», είπε ο κ. Τσάφος, μιλώντας για την ενεργειακή ενοποίηση της χώρας.

Παράλληλα, έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας ενισχύονται μέσω προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ μεγάλες πετρελαϊκές, όπως η ExxonMobil και η Chevron δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την έρευνα υδρογονανθράκων. Σημείωσε δε ότι σε διαβούλευση βρίσκεται και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ενώ προωθούνται οι βάσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα και έργα πράσινου υδρογόνου.

Ο ίδιος υπογράμμισε και την προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στη βιομηχανική μετάβαση, στηρίζοντας ενεργοβόρες μονάδες όπως είναι οι σιδηρουργίες, οι τσιμεντοβιομηχανίες και τα διυλιστήρια. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προοπτικές που δημιουργεί η αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών, με επενδύσεις σε χρυσό, χαλκό και στρατηγικά κοιτάσματα.

«Αλλάζουμε επίπεδο δράσης χάρη σε ανθρώπους που βοηθούν τη χώρα να υλοποιήσει σημαντικά έργα. Όραμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να κινηθεί ταχύτερα με γνώμονα το δημοσιονομικό κόστος» σημείωσε κλείνοντας ο Υφυπουργός.