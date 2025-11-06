Πιερρακάκης: Όχι σε προτάσεις που ζημιώνουν δημοσιονομικά τη χώρα

Η κυβέρνηση δεν δέχεται καμία “πρόταση-ευχολόγιο” που θα επηρεάσει αρνητικά τα δημοσιονομικά όρια της χώρας.

Αυτή την απάντηση έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος, νωρίτερα, είχε ζητήσει να δεχτεί η κυβέρνηση την πρόταση του κόμματός του για αναστολή του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης (ύψους 1,5 δισ) “έστω δοκιμαστικά, για ένα εξάμηνο”, μειώνοντας τα υπερβολικά υπερπλεονάσματα.

“Λέτε να φορολογήσουμε τον πλούτο. Αν δεν εννοείτε τον σκύλο του Μίκυ Μάους, να σας υπενθυμίσω ότι εσείς (σ.σ. η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) φορολογήσατε τη μεσαία τάξη και αυξήσατε τον ΦΠΑ στα νησιά”, είπε ο υπουργός”.

Και πρόσθεσε σε κατηγορηματικό τόνο: Δεν θα προσθέσουμε κανένα μέτρο που θα δημιουργούσε πρόβλημα στον δημοσιονομικό χώρο”.

Μεγάλο τμήμα της αντιπαράθεσης αφορούσε στα ΕΛΤΑ, με τον κ. Φάμελλο να ζητά επιτακτικά χρονικό προσδιορισμό της συνεδρίασης που αναβλήθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.

Ο κ. Πιερρακάκης, αφού ανέπτυξε το γνωστό επιχείρημα της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ, ανέφερε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα για λόγους επανασχεδιασμού, εξοικονόμησης πόρων κλπ.

“Εσείς δεν περάσατε στο Υπερταμείο όλα τα assets του ελληνικού δημοσίου μετά την περήφανη διαπραγμάτευση;”, ρώτησε τον κ. Φάμελλο, ενώ για την αναταραχή που προκάλεσε η απόφαση για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, παραδέχθηκε ότι “έπρεπε να εξηγηθούν στις τοπικές κοινωνίες τα βήματα” πριν ανακοινωθούν.

Επ΄αυτού, ο κ. Φάμελλος, αφού επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε τα προβλήματα “σε μία χώρα που εσείς χρεοκοπήσατε”, επέμεινε ότι η ένταξη των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο δεν συνεπάγεται ιδιωτικοποιήσεις ή λουκέτα αλλά άλλη διαχείριση.

“Κλείσατε 150 καταστήματα και ετοιμάζεστε να κάνετε το ίδιο σε άλλα 204, αφού είστε καλύτεροι από εμάς γιατί το κάνετε αυτό;”, κατέληξε.