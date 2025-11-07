Κατέβασαν ταχύτητα τα ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο

Χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, με την πληρότητα και τη μέση τιμή, τα δύο βασικά μεγέθη που συνθέτουν τις αποδόσεις των επιχειρήσεων να ακολουθούν ελαφρώς πτωτική πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου τον περασμένο Σεπτέμβριο ανήλθε σε 147 ευρώ, μειωμένη σε ποσοστό 5% σε σχέση με τα 155 ευρώ του Σεπτεμβρίου του 2024.

Σημειωτέον ότι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό παραπέμπουν τον Σεπτέμβριο σε πτώση 9,2% των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία σε σχέση με πέρυσι.

Ακόμη μεγαλύτερη, πάντως, είναι η ψαλίδα που διαμορφώθηκε σε μηνιαία βάση, με τη μέση τιμή να καταγράφει πτώση κατά 22%, με δεδομένο ότι το σχετικό ποσό τον περασμένο Αύγουστο, στην αιχμή της τουριστικής σεζόν, είχε διαμορφωθεί στα 190 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η μέση τιμή ενός δίκλινου δωματίου σε ξενοδοχείο κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη τιμή ενός καταλύματος που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας AirDNA, το σχετικό ποσό για ένα ακίνητο τύπου Airbnb τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα 169 ευρώ.

Η διάμεση τιμή

Σε ό,τι αφορά τη διάμεση τιμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, καταγράφηκε πτώση κατά 8% περίπου σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τον φετινό Σεπτέμβριο η διάμεση τιμή ανήλθε στα 120 ευρώ έναντι 130 ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

«Τον Σεπτέμβριο του 2025 τα μισά από τα 448.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 120 ευρώ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μηνιαίο δελτίο του ΙΤΕΠ.

Η πληρότητα

Ως προς την πληρότητα, το έτερο βασικό μέγεθος που αποτυπώνει τις επιδόσεις των ξενοδοχείων, αυτή διαμορφώθηκε στο 82% έναντι 83,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, παραπέμποντας σε μικρή μείωση 2% περίπου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε μηνιαία βάση, αφού το σχετικό ποσοστό τον περασμένο Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 83,6%.

Σημειωτέον ότι φέτος εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 10.110 ξενοδοχεία, με συνολικό αριθμό περίπου 448.000 δωματίων.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα που πραγματοποιεί κάθε μήνα το ΙΤΕΠ και φιλοδοξεί να μετράει σε πραγματικό χρόνο τα κύρια μεγέθη των ελληνικών ξενοδοχείων, την πληρότητα και τη μέση τιμή του μήνα.

Η φήμη της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE) δημοσίευσε, την ίδια στιγμή, το report για την ανάλυση της διαδικτυακής φήμης της Ελλάδας για το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, με τη χώρα μας να χάνει πόντους στην αξιολόγησή της.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση, παρατηρείται σημαντική κάμψη στη διαδικτυακή φήμη της χώρας για το γ’ τρίμηνο του έτους κυρίως λόγω φυσικών και καιρικών φαινομένων, όπως οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, η διακοπή των δρομολογίων των πλοίων λόγω κακοκαιρίας και οι πλημμύρες στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.

Ως εκ τούτου η Ελλάδα και η Αθήνα κατέλαβαν το γ’ τρίμηνο τις τελευταίες θέσεις, με δείκτη Net Sentiment Index (NSI) -που χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάλυση δεδομένων στο διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτυπώσει το «ισοζύγιο» θετικών και αρνητικών σχολίων γύρω από έναν προορισμό- 15 και 16 αντίστοιχα, έναντι 59 της Κροατίας, 37 της Πορτογαλίας, 36 της Ιταλίας και 20 της Ισπανίας.

Αξιοσημείωτη ανάκαμψη καταγράφηκε, πάντως, τον Σεπτέμβριο, δηλαδή με τη λήξη των έντονων καιρικών φαινομένων στη χώρα, με το NSI της Αθήνας να ανακάμπτει στο 37 και της Ελλάδας στο 34, οριακά χαμηλότερα από την Ιταλία (40), οριακά υψηλότερα από την Ισπανία (31), και υψηλότερα από την Πορτογαλία (18). Την υψηλότερη βαθμολογία τον Σεπτέμβριο έλαβε η Κροατία (62).

Σε γενικές γραμμές, οι διαδικτυακές συζητήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη της Ελλάδας εστιάζουν κυρίως στο περιβάλλον και τα φυσικά φαινόμενα. Σε αυτές τις συζητήσεις περιλαμβάνονται θέματα όπως οι πυρκαγιές στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, οι καύσωνες που οδήγησαν στο κλείσιμο της Ακρόπολης, οι διακοπές δρομολογίων πλοίων λόγω ανέμων καθώς και οι πλημμύρες σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Επιπλέον, εντάσεις μεταξύ Ισραηλινών τουριστών και ντόπιων επηρέασαν περαιτέρω το αρνητικό κλίμα, κρατώντας την προσοχή στραμμένη σε ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται σχετικά στην ανάλυση.

«Σύμφωνα με τις κυλιόμενες έρευνες TCI Research, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις συγκαταλέγονται στα κυριότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική φήμη της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις -κυρίως δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές- σε ανθεκτικότερες υποδομές και σε μονώσεις, καθώς και για κάλυψη αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η ικανοποίηση

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ικανοποίησης για την Ελλάδα παρέμεινε πολύ υψηλό (9,1) και υψηλότερο από τη βαθμολογία της Ευρώπης συνολικά (8,7). Σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες, η Ελλάδα διατήρησε την υψηλότερη βαθμολογία εμπειρίας (9,1) έναντι Κροατίας (9), Πορτογαλίας (8,8), Ιταλίας (8,8) και Ισπανίας(8,7).

Σε επίπεδο περιφερειών, η σχετική κατάταξη έχει ως εξής:

• Δυτική Μακεδονία (9,6),

• Δυτική Ελλάδα (9,4),

• Θεσσαλία (9,4),

• Αττική (9,2),

• Ήπειρος (9,2),

• Στερεά Ελλάδα (9,1),

• Κυκλάδες (9,1),

• Πελοπόννησος (9,1),

• Ιόνια Νησιά (9,1),

• Κεντρική Μακεδονία (9,1),

• Δωδεκάνησα (9,0),

• Ανατολική Μακεδονία,

• Θράκη (9,0),

• Κρήτη (8,9),

• Βόρειο Αιγαίο (8,8).

Τέλος, το top-5 των αγορών της Ελλάδας αξιολόγησε την εμπειρία στη χώρα μας με ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες: Ηνωμένες Πολιτείες 9,4, Ηνωμένο Βασίλειο 9,0, Γερμανία 8,7, Γαλλία 8,5 και Ιταλία 8,4.