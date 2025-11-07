Στροφή για διακοπές το φθινόπωρο κάνουν οι Ευρωπαίοι

Σταθερά μία θέση μεταξύ των 10 χωρών προς τις οποίες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι το προσεχές διάστημα, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, δηλαδή την περίοδο χαμηλής ζήτησης, καταλαμβάνει η Ελλάδα, έχοντας, ωστόσο, χάσει… πόντους σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission - ETC), η Ελλάδα με μερίδιο 5% καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη δεκάδα, ισοβαθμώντας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία. Σημειωτέον ότι η Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο, με μερίδιο 6%, κατέλαβε την τέταρτη θέση της σχετικής λίστας.

Τα πρωτεία και αυτή τη φορά διατήρησε η Ισπανία στο 12%, με την Ιταλία και τη Γαλλία να ακολουθούν με μερίδιο 8% και τη Γερμανία να έπεται στο 6%. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν Αυστρία και Τουρκία με μερίδιο 4% και η Κροατία στο 3%.

Τα σχέδια των Ευρωπαίων

Ως προς τις επιμέρους αγορές, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία θέση στο top 5 των Αυστριακών με μερίδιο 5%, τη στιγμή που η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή στο 13%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τη βρετανική αγορά, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει μερίδιο 5% και την Ισπανία να βρίσκεται στην κορυφή με μερίδιο 17%.

Την τέταρτη θέση με μερίδιο 7% -το υψηλότερο της χώρας μας- καταλαμβάνει η Ελλάδα στα πλάνα των Γάλλων, οι οποίοι τοποθετούν την Ισπανία με μερίδιο 13% στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τη πολωνική αγορά, η χώρα μας με μερίδιο 6% βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, με την Ισπανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μερίδιο 11%.

Τέλος, η χώρα μας είναι απούσα από τις αντίστοιχες λίστες των Βέλγων, των Ολλανδών, των Γερμανών, των Ιταλών, των Ισπανών και των Ελβετών, όπως προκύπτει από την έκθεση της ETC.

Παρατείνουν τη σεζόν

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, οι Ευρωπαίοι ακολουθούν και φέτος την τάση που ενισχύθηκε πέρυσι και τους θέλει να παρατείνουν τη σεζόν το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.

To 62% των συμμετεχόντων, ακριβώς το ίδιο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι, στην έρευνα δήλωσε πως προτίθεται να ταξιδέψει το συγκεκριμένο διάστημα, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει το 24%, τον Δεκέμβριο να ακολουθεί στο 23% και τον Νοέμβριο να έπεται στο 15%.

Τα διεθνή ταξίδια εντός της Γηραιάς ηπείρου αυξάνονται, με την πλειονότητα των Ευρωπαίων (63%) να σχεδιάζει να ταξιδέψει στο εξωτερικό αυτό το φθινόπωρο και τον προσεχή χειμώνα, παραπέμποντας σε αύξηση 3% σε σύγκριση με το περασμένο φθινόπωρο. Από αυτούς, το 35% σκοπεύει να επισκεφθεί γειτονικές χώρες, ενώ το 29% επιλέγει πιο μακρινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Συνολικά, πάντως, το 73% των Ευρωπαίων σκοπεύει να ταξιδέψει μέχρι τον Μάρτιο, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι και καταδεικνύει το γεγονός ότι τα ταξίδια εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων σε ό,τι αφορά την κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Με βάση την έρευνα, το 82% των ερωτηθέντων διατηρεί ή να αυξάνει τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό του, πολύ περισσότερο από άλλες δραστηριότητες αναψυχής.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η διάθεση για ταξίδια είναι υπαρκτή, οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν συνολικά λιγότερα ταξίδια από ό,τι πέρυσι. Σχεδόν οι μισοί (45%) θα κάνουν μόνο ένα ταξίδι τους επόμενους έξι μήνες, ποσοστό που αντικατοπτρίζει μια αύξηση επτά μονάδων. Μόνο ένας στους τρεις (34%) προβλέπεται να ταξιδέψει δύο φορές και μόνο το 16% σχεδιάζει τρία ή περισσότερα ταξίδια, παραπέμποντας σε μια πτώση έξι μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση η Νότια Ευρώπη αναδεικνύεται η νικήτρια της σεζόν. Η περιοχή της Μεσογείου προσελκύει πλέον το 52% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, σημειώνοντας σημαντική αύξηση επτά μονάδων σε σύγκριση με πέρυσι. Η Ισπανία καταγράφει την πιο έντονη ενίσχυση της δημοτικότητας (12%, +5 μονάδες), ενώ η Ιταλία (8%) και η Γαλλία (8%) ακολουθούν.

Αντίθετα, το ενδιαφέρον για την Ανατολική Ευρώπη έχει περιοριστεί και μόνο το 4% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να την επισκεφθεί.

Οι παράμετροι που καθορίζουν τα ταξίδια

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ταχύτητα και η ευκολία προσέγγισης παραμένουν βασικές παράμετροι για την επιλογή ενός προορισμού. Τα αεροπορικά ταξίδια βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών (57%, +4 μονάδες), ακολουθούν τα ταξίδια με αυτοκίνητο (25%) και έπονται εκείνα με τρένο (13%).

Στους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ενός προορισμού περιλαμβάνονται η ασφάλεια (20%), οι καλές καιρικές συνθήκες (15%), οι ελκυστικές προσφορές (13%) και το κόστος ζωής (10%), με τη σχέση ποιότητας-τιμής να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των ταξιδιωτών.

Έδαφος κερδίζουν σταδιακά και οι προορισμοί που δεν είναι ευρέως γνωστοί, γεγονός που εξισορροπεί σταδιακά τη ζήτηση ανάμεσα σε δημοφιλείς προορισμούς και ανερχόμενους.

Σημειώνεται ότι η ETC εκπροσωπεί 36 εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με την Mindhaus, αξιολογώντας σε τριμηνιαία βάση τη διάθεση για ταξίδια ανά την Ευρώπη.