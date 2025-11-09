Πώς μπορούν τα e-shops να ξεπεράσουν την κρίση εμπιστοσύνης

Κρίσιμη είναι η εδραίωση της αξιοπιστίας στις ψηφιακές αγορές, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A., Στέλιο Πετρίδη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πετρίδης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στο πλαίσιο της ημερίδας ‘’COSMOTE GROW YOUR BUSINESS - Go Abroad’’ μίλησε για την κρίση εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τονίζοντας πως μερικά χρόνια πριν οι έρευνες έδειχναν ότι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για να κλείσει η αγορά ενός προϊόντος ήταν η τιμή του.

Σήμερα όμως οι έρευνες δείχνουν ότι το 76,7% των online αγοραστών πραγματοποιούν τακτικά διαδικτυακές αγορές, δηλαδή περισσότερες από 5 φορές το μήνα. Ωστόσο, το 55% εξ’ αυτών αρνούνται να αγοράσουν από καταστήματα που δεν τους εμπνέουν εμπιστοσύνη ακόμα και όταν προσφέρονται χαμηλότερες τιμές.

Τι καθορίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο κ. Πετρίδη υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό, αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση που θέλει να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ψηφιακών καταναλωτών. Διότι στις ανταγωνιστικές αγορές η εμπιστοσύνη γίνεται βασικός παράγοντας διαφοροποίησης.

Όσον αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και επηρεάζουν τόσο την ολοκλήρωση της συναλλαγής όσο και την μακροπρόθεσμη αφοσίωση τους, ο Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A. έκανε λόγο για τους εξής τέσσερις πυλώνες:

Ασφάλεια πληρωμών: Ασφαλείς πύλες πληρωμών και πρωτόκολλα κρυπτογράφησης που προστατεύουν τις οικονομικές συναλλαγές.

Διαφάνεια: Σαφείς πολιτικές, επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και τιμολόγηση χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Προστασία δεδομένων: Συμμόρφωση με τον GDPR και ισχυρά μέτρα απορρήτου για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.

Αξιοπιστία: Έμπιστη διαδικασία παραγγελιοδοσίας και εξυπηρέτησης πελατών.

Τι προσφέρει το GR.EC.A. Trustmark

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει δημιουργήσει το GR.EC.A. Trustmark, το σήμα αξιοπιστίας των ελληνικών e-shops, όπως επισήμανε ο κ. Πετρίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για ένα σήμα συμμόρφωσης που δίνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως ένδειξη ότι ο έμπορος έχει δεσμευθεί σε ελέγξιμα πρότυπα λειτουργίας και λογοδοσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως δήλωσε ο κ. Πετρίδης το σήμα θα αλλάξει από τη νέα χρονιά και θα προστεθούν καινούρια κριτήρια και λειτουργικότητες.

Στα οφέλη του σήματος, είναι μεταξύ άλλων οι σαφείς κανόνες για καταναλωτές και ηλεκτρονικά καταστήματα, η καλύτερη προστασία των καταναλωτών και η σαφής/διαφανής ενημέρωση σχετικά με το σήμα και τους αντίστοιχους όρους. Την ίδια ώρα, οι πελάτες αγοράζουν ταχύτερα και ευκολότερα, γνωρίζοντας ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα συμμορφώνεται με τους κανόνες.

Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό όφελος όπως σημείωσε ο κ. Πετρίδης είναι η διασυνοριακή διαχείριση παραπόνων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A. υπάρχουν πέντε γενικές κατηγορίες που εξετάζει ο GR.EC.A., οι οποίες είναι οι εξής:

Κατά πόσο είναι σύννομο το ηλεκτρονικό κατάστημα με την ελληνική νομοθεσία,

Κατά πόσο είναι σύννομο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,

Αν ακολουθείται ο κώδικας δεοντολογίας που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,

Αν ακολουθούνται καλές πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο,

Αν ακολουθούνται οι απαιτήσεις που ορίζει ο νομός για τους καταναλωτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Από τους παραπάνω πυλώνες απορρέουν 122 κριτήρια αξιολόγησης, ενώ όπως υπογράμμισε ο κ. Πετρίδης μόλις 1 στα 4 ηλεκτρονικά καταστήματα πληροί στο 100% τα κριτήρια αξιολόγησης.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη σήμερα στην Ελλάδα πάνω από 450 e-shops διαθέτουν το GR.EC.A. Trustmark, ενώ μεταξύ άλλων το σήμα διαθέτει την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.