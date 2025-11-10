#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σούπερ μάρκετ: «Τρέχει» η κατανάλωση, ανεβαίνουν τα private label

Τι αποκαλύπτει το βαρόμετρο της Circana για τις πωλήσεις ταχυκίνητων προϊόντων. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Πώς κινούνται οι τιμές στα private label.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 07:32

Διατήρηση του ρυθμού ανόδου της κατανάλωσης, σε αξία και όγκο, και τον Οκτώβριο αποτυπώνει το βαρόμετρο της Circana για την ελληνική αγορά ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 5% σε αξία, κυρίως χάρη σε μια ενίσχυση του όγκου πωλήσεων κατά 3,6%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο αυξήθηκε 1,4%.

Η ανάπτυξη αυτή προέρχεται κυρίως από την άνοδο των πωλήσεων και των τιμών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) συνεχίζουν να ενισχύουν το μερίδιό τους με αύξηση 6,1% στην αξία πωλήσεων, +3,9% στον όγκο και +2,1% στη μέση τιμή. Αντίθετα οι πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων (Branded) παρουσίασαν αύξηση 4,7% σε αξία και 3,4% σε τεμάχια, με +1,2% άνοδο τιμών.

Παρά το γεγονός ότι το «καλάθι» των PL προϊόντων παραμένει φθηνότερο από αυτό των επωνύμων, οι τιμές του αυξάνονται ταχύτερα. Η σύγκριση καλαθιού 60 βασικών κατηγοριών προϊόντων δείχνει σχεδόν μηδενική μεταβολή σε σχέση με το 2024. Το καλάθι των επωνύμων αξίζει εφέτος 210,75 ευρώ από 212 ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και το καλάθι των PL στα 145,89 ευρώ από 146,13 ευρώ. Η Circana επισημαίνει ότι οι 60 κατηγορίες καλύπτουν περίπου 72% της συνολικής αξίας πωλήσεων στην αγορά FMCG.

Σε ότι αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά τις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, αυτή εμφανίζει πιο ήπια ανάπτυξη σε όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν. Ενώ συγκρίνοντας τα επώνυμα με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, φαίνεται μια σύγκλιση σε ότι αφορά τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων σε αξία και όγκο.

