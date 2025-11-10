Μείωση προμηθειών 20% ζητούν από τους servicers οι τράπεζες

Με στόχο τη μείωση κατά περίπου 20% των προμηθειών που πληρώνουν στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), οι διοικήσεις των τραπεζών ξεκινούν την επαναδιαπραγμάτευση των όρων, καθώς οι σημερινές συνθήκες διαφέρουν αισθητά σε σχέση με αυτές που επικρατούσαν το 2018-2019, όταν υπογράφτηκαν οι συμβάσεις.

Η επαναδιαπραγμάτεση αφορά τις Αlpha Βank, Eurobank και Πειραιώς και όχι την Eθνική Tράπεζα, η οποία ακολούθησε διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πηγές με γνώση του θέματος τονίζουν στο Euro2day.gr ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση τράπεζας/servicer, σε άλλες θα ξεκινήσει προς το τέλος του έτους και εντός των πρώτων μηνών του 2026, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι νέες συμφωνίες για το ύψος των προμηθειών.

Τα συνολικά υπό διαχείριση δάνεια που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των servicers ανέρχονται σε 79 δισ. ευρώ.

Αλλες συνθήκες

Οι τράπεζες πληρώνουν προμήθειες προς τις εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) για τη διαχείριση των εν λόγω δανείων. Οι συμβάσεις μεταξύ των δύο πλευρών υπογράφτηκαν τη χρονική περίοδο 2018-2019, όταν έγιναν οι τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων και δόθηκε η διαχείρισή τους στις εταιρείες doValue, Intrum και Cepal.

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι «το 2018-2019 οι συνθήκες στην οικονομία ήταν διαφορετικές και δυσμενείς σε σχέση με σήμερα». Προσθέτουν ότι το ρίσκο έχει μειωθεί, οι αξίες των ενεχύρων έχουν αυξηθεί σημαντικά και πλέον οι προμήθειες που πληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα νέα δεδομένα. Τονίζουν ότι στόχος είναι οι εν λόγω προμήθειες να μειωθούν κατά 20% μέσο όρο.

Και στην Ιταλία

Η επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των προμηθειών γίνεται και σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ιταλία, όπου η αγορά βρέθηκε την προηγούμενη δεκαετία σε αντίστοιχες συνθήκες με υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διαχείριση των οποίων μεταφέρθηκε μέσω τιτλοποιήσεων/πωλήσεων αλλά και απευθείας από τις τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.