Ταμείο 13,35 δισ. έκαναν τα σούπερ μάρκετ στο 10μηνο

Επιπλέον 921 εκατ. ευρώ ξοδέψαμε το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν, με τον συνολικό λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ να ξεπερνά τα 13,352 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ (30/12/2024-26/10/2025), οι συνολικές πωλήσεις των σούπερ μάρκετ κατέγραψαν άνοδο 7,4% σε αξία, με τις πωλήσεις στα τρόφιμα-ποτά να αυξάνονται κατά 7,1% στα 7,3 δις. ευρώ, και τα φρέσκα προϊόντα κατά 10,6% στα 3,274 δισ. ευρώ.

Διψήφιο ποσοστό 10,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις των προϊόντων bazaar ανερχόμενες στα 815 εκατ. ευρώ, ενώ με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης 2% και 2,8% κινήθηκαν οι πωλήσεις των προϊόντων για το σπίτι, στα 1,1 δις. ευρώ και των προϊόντων προσωπικής φροντίδας στα 859 εκατ. ευρώ.

Η διατήρηση υψηλών ρυθμών κατανάλωσης οφείλεται και στον τουρισμό. Η Κρήτη (+9,5%) και τα νησιά (+10,8%) πρωταγωνίστησαν στην ποσοστιαία άνοδο, με την Αττική να κινείται με ανάπτυξη +6,1% και τη Θεσσαλονίκη με +8,1%. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται 1 στα 2 ευρώ του συνόλου της αγοράς, ενώ νησιά και Κρήτη ελέγχουν το 16,4% της συνολικής πίτας.

Σε ότι αφορά τις online πωλήσεις των τεσσάρων μεγαλύτερων παικτών (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός) αυτές στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 245 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9,2% και συμμετοχή 3,1% στον συνολικό τζίρο. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διατηρούν το μερίδιο τους στο 24,3%, ενώ κατακόρυφη είναι η υποχώρηση των προωθητικών ενεργειών στο 38,6% από 54,4%.

Όσον αφορά την τάση σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, ανατιμήσεων και αξίας, από την ανάλυση της Nielsen, προκύπτει πως η ονομαστική ανάπτυξη κατά 6,1% των πωλήσεων των ταχυκίνητων κωδικών (FMCG’s) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης, δηλαδή του όγκου πωλήσεων κατά 4,5% ενώ η αύξηση της τιμής ανά τεμάχιο ήταν στο 1,5%.

Αναφορικά με τους τύπους καταστημάτων, τα μικρά και πολύ μικρά καταστήματα συνεχίζουν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη πωλήσεων +9,1% και +9,2% και η συμμετοχή του έχει φθάσει στο 50% της αγοράς. Αυτό δείχνει ότι η εγγύτητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης γίνονται στρατηγικά όπλα εν αντιθέσει με τα μεγάλα σουπέρ μάρκετ που εμφανίζουν και τη μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεών τους (+4,8%). Με τις πωλήσεις των υπερμάρκετ να ενισχύονται κατά 9,1% παρά τις αντιθέτου προβλέψεις μερίδας της αγοράς.