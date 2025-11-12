Ευχάριστη «έκπληξη» (και) ο Νοέμβριος για τον τουρισμό

Την τάση που θέλει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να εκδράμουν τους μήνες εκτός αιχμής φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των ελληνικών αεροδρομίων, τα οποία μέχρι στιγμής προμηνύουν έναν «δυνατό» Νοέμβριο.

Μπορεί οι τουρίστες που επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός της περιόδου υψηλής ζήτησης να μην αποζητούν απαραίτητα το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος - θάλασσα» και να «επενδύουν» κατά βάση σε εξορμήσεις για city break ή σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ωστόσο σε κάθε περίπτωση συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση του ταξιδιωτικού ρεύματος και σε διαστήματα εκτός αιχμής.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας τα οποία παραπέμπουν στον καλύτερο -ίσως- Νοέμβριο διαχρονικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι πληροφορίες, συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για επιδόσεις υψηλότερες από εκείνες του περσινού Νοεμβρίου, κατά τον οποίο καταγράφηκε ρεκόρ επιβατικής κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περσινό Νοέμβριο το αεροδρόμιο της Αθήνας κατέγραψε 2,15 εκατ. ταξιδιώτες, ποσοστό αυξημένο σε ποσοστό 13,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Ως κύριος μοχλός ανάπτυξης λειτουργεί η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής, με τον αριθμό των Ελλήνων που επιλέγει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, παράλληλα, να ενισχύεται σταδιακά.

Αντίστοιχη είναι και η δυναμική που καταγράφει η Fraport Greece στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται, με τον Αλεξάντερ Τσινέλ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας να διαπιστώνει ενίσχυση της κίνησης τον Νοέμβριο.

«Ένα από τα θετικά είναι ότι αναπτυσσόμαστε δυνατά πέραν της περιόδου αιχμής, δηλαδή τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση 5% περίπου για τον Νοέμβριο. Είναι μικρά ποσοστά, αλλά τουλάχιστον συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες και τους προορισμούς προκειμένου να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν το φθινόπωρο και την άνοιξη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Fraport Greece στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum.

Επεσήμανε, δε, πως η εταιρεία προωθεί προορισμούς πέραν των δημοφιλών. «Προσπαθούμε να προωθήσουμε όλα τα αεροδρόμια με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς διαπιστώνουμε μια συνεχή ανάπτυξη. Από τα πολύ υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, γύρω στο 8%-10%, τώρα είμαστε στο 2,8% και αυτό είναι ένα καλό ποσοστό ανάπτυξης που θα μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε με έναν υγιή και βιώσιμο τρόπο όχι μόνο εμείς ως εταιρεία και ως αεροδρόμια, αλλά και οι προορισμοί».

Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Τη δυναμική που έχει αποκτήσει η περίοδος χαμηλής ζήτησης αντικατοπτρίζουν και τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), βάσει των οποίων οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις για το διάστημα Νοεμβρίου - Μαρτίου είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι κατά 11,8%, στα 6,3 εκατομμύρια.

Μάλιστα, ο Νοέμβριος εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 11,2%, με μερίδιο 21,5% επί του πενταμήνου.

Ο απολογισμός για το 2025

Κάνοντας έναν απολογισμό για το 2025, ο Αλ. Τσινέλ είπε πως είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. «Είχαμε μια σειρά σεισμών στη Σαντορίνη που δεν έχουμε ξαναδεί. Καταγράψαμε κατάρρευση της κίνησης στο νησί και τώρα είμαστε στο μείον 15% για τη Σαντορίνη. Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε πλήρη κατάρρευση της επιβατικής κίνησης από και προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εντάσεων με το Ιράν», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Πέρυσι καταγράψαμε 36 εκατ. επιβάτες και φέτος στοχεύουμε στα 37 εκατ., δηλαδή 1 εκατ. περισσότερους σε σχέση με πέρυσι, παρά τις αναταράξεις και τις προκλήσεις που βιώσαμε».

Ο Αλ. Τσινέλ χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα «λαμπρό αστέρι» σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ψηφιοποίησης, ωστόσο, όπως είπε οι προορισμοί χρήζουν των απαραίτητων υποδομών.

«Χρειαζόμαστε δρόμους, διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων και ύδατος. Αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι προορισμοί γίνονται θύματα της ίδιας της επιτυχίας τους», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι για μια απόσταση 10 λεπτών σε ένα νησί, το καλοκαίρι απαιτείται μία ώρα.

Επενδύσεις

Στο μέτωπο των επενδύσεων που αναμένεται να συμβάλλουν στη χωρητικότητα των αεροδρομίων, σε ό,τι αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό πλάνο επέκτασης του αεροδρομίου, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ, με στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητάς του στα 40 εκατ. επιβάτες.

Σε ό,τι αφορά τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, πέραν των 50 εκατ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως για την αναβάθμιση των αερολιμένων, σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα 145 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τον εκσυγχρονισμό των αεροδιαδρόμων κάποιων εκ των αεροδρομίων και την επέκταση της δυναμικότητας τεσσάρων αεροδρομίων, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, της Κω και της Κέρκυρας.

«Θα συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε όπου χρειάζεται. Συνολικά εκτιμάμε ότι θα επενδύσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης περί το 1,4 δισ. ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια», κατέληξε ο Αλ. Τσινέλ.