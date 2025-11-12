#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η θητεία του νέου Δ.Σ. ξεκινάει την 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκροτήθηκε το Δ.Σ του ΞΕΕ, όλα τα ονόματα

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 15:54

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως ακολούθως:

  • Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος
  • Γρηγόρης Τάσιος, Αντιπρόεδρος
  • Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος
  • Εμμανουήλ Μανούσος, Αντιπρόεδρος
  • Ζωχερή Μυκωνιάτη, Οικονομική Επόπτης

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με αλφαβητική σειρά είναι η κα. Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο κ. Κωνσταντίνος Μέριανος, ο κ. Απόστολος Μουσαμάς και ο κ. Δημήτρης Πολλάλης

Η θητεία του νέου Δ.Σ ξεκινάει την 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο Δ.Σ.

 

