Συγκροτήθηκε το Δ.Σ του ΞΕΕ, όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως ακολούθως:

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος

Πρόεδρος Γρηγόρης Τάσιος, Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Μανούσος, Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος Ζωχερή Μυκωνιάτη, Οικονομική Επόπτης

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με αλφαβητική σειρά είναι η κα. Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο κ. Κωνσταντίνος Μέριανος, ο κ. Απόστολος Μουσαμάς και ο κ. Δημήτρης Πολλάλης

Η θητεία του νέου Δ.Σ ξεκινάει την 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο Δ.Σ.