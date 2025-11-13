Η Nexi Ελλάδος φέρνει ξανά το Stay in Athens της Mastercard

Το Stay in Athens της Mastercard, φέρνει φέτος στην πρωτεύουσα η Nexi Ελλάδος, μέλος του ομίλου Nexi, της ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech. Όπως ανακοινώθηκε, η πρωτοβουλία, που επιστρέφει ανανεωμένη με τη συμμετοχή 30 αθηναϊκών ξενοδοχείων και φιλοδοξεί να αναδείξει την εμπειρία φιλοξενίας στην Αθήνα, δίνει την ευκαιρία σε Αθηναίους και ταξιδιώτες να απολαύσουν την πόλη αλλιώς, μέσα από ξεχωριστές προτάσεις διαμονής, γαστρονομίας και πολιτισμού.

Από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή έως Κυριακή, το Stay in Athens καλεί το κοινό να ανακαλύψει μια διαφορετική πλευρά της πόλης, μέσα από προνομιακή διαμονή σε περισσότερα από 30 boutique και city hotels της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία θα προσφέρουν εμπειρίες γαστρονομίας, ευεξίας, τέχνης και μουσικής, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της αθηναϊκής φιλοξενίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κάτοχοι καρτών Mastercard απολαμβάνουν έκπτωση έως 30% στις διαμονές, ενώ προνομιακές τιμές ισχύουν για όλους τους κατόχους διαφορετικών καρτών.

«Με την πρωτοβουλία Stay in Athens, η Mastercard και η Nexi Ελλάδος ενώνουν δυνάμεις με στόχο την ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμό εμπειριών και φιλοξενίας όλον τον χρόνο. Έχοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους της πόλης και τους επισκέπτες της, η πρωτοβουλία προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στην τοπική κοινότητα και τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, συνδέει την τεχνολογία με τον τουρισμό και την πραγματική οικονομία, αναδεικνύοντας τις ψηφιακές πληρωμές ως βασικό μοχλό διευκόλυνσης και αναβάθμισης της εμπειρίας των επισκεπτών - καθιστώντας τις αναπόσπαστο κομμάτι μιας σύγχρονης ταξιδιωτικής εμπειρίας», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την πρωτοβουλία «Stay in Athens» ανέπτυξε και υλοποιεί η Toposophy.