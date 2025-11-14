Οι τέσσερις μήνες-έκπληξη που «σήκωσαν» τον τουρισμό

Στη δυναμική των shoulder months, δηλαδή των μηνών που προηγούνται ή έπονται της περιόδου υψηλής τουριστικής ζήτησης, επενδύει η Fraport Greece, παρέχοντας κίνητρα στους αερομεταφορείς για διεύρυνση του πτητικού έργου τους, με στόχο αφενός την περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών της και αφετέρου την επιμήκυνση της σεζόν, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Γιώργος Βήλος, γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, στο πλαίσιο σχετικής ενημέρωσης, η επιβατική κίνηση εξωτερικού έχει ενισχυθεί κατά 29,6% το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και κατά 26,5% το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου σε σχέση και πάλι με το 2022, αυξήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 1 εκατ. ταξιδιώτες επιπλέον.

«Στόχος μας είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου και αυτό γίνεται πράξη. Καταγράφουμε αύξηση της κίνησης κατά τους περιφερειακούς μήνες. Στην κατεύθυνση αυτή, παρέχουμε κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα δρομολόγιά τους τους συγκεκριμένους μήνες», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Βήλος.

«Είναι ένας δύσκολος στόχος για την επίτευξη του οποίου απαιτείται και προσπάθεια που γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Εμείς από την πλευρά μας παρέχουμε κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες και για τους περιφερειακούς μήνες και για τον χειμώνα. Σε ό,τι αφορά το χειμερινό πρόγραμμα, το οποίο ήταν διετές και φέτος το ανανεώσαμε με νέους όρους, παρέχουμε σε κάθε αεροπορική εταιρεία έκπτωση 10 ευρώ για κάθε αναχωρούντα επιβάτη, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 7 ευρώ που ίσχυαν μέχρι πέρυσι, για την προσθήκη νέων διεθνών δρομολογίων τον χειμώνα.

Αντίστοιχα, παρέχουμε και στους περιφερειακούς μήνες σημαντικές εκπτώσεις, που ενισχύονται κατά τους πιο δύσκολους μήνες που είναι ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος. Το πρόγραμμα ίσχυε για δύο χρόνια και κατόπιν συζητήσεων διευρύνεται με ισχύ 3 ετών», συμπλήρωσε ο Γ. Βήλος.

Οι χαμένοι του 2025

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Άκτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα, Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Κως, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος) που διαχειρίζεται η Fraport Greece, ο Γ. Βήλος χαρακτήρισε «χρονιά-ρεκόρ» το 2025, με το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου να καταγράφει άνοδο 2,7%, ποσοστό που παραπέμπει σε περισσότερους από 900 χιλιάδες ταξιδιώτες επιπλέον σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, ο φετινός Οκτώβριος έκλεισε στο συν 3,7% σε σχέση με πέρυσι, με 3,5 εκατ. ταξιδιώτες.

Σε επίπεδο 10μήνου, τα 12 από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece κατέγραψαν άνοδο, με εκείνα της Μυκόνου και της Σαντορίνης να σημειώνουν απώλειες σε ποσοστό 1,9% και 16,2% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όπως τόνισε ο Γ. Βήλος, η Σαντορίνη έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη σεισμική δραστηριότητα των πρώτων μηνών του έτους, ωστόσο, έχει καταφέρει να περιορίσει την ψαλίδα από το -40% στο -16%, με τις εκτιμήσεις να παραπέμπουν σε περαιτέρω μείωση στο -15% για το 2025. «Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η πτώση καταγράφεται μετά από μια αύξηση της τάξης του 25% των τελευταίων ετών», είπε ο Γ. Βήλος.

Σε ό,τι αφορά τη Μύκονο, τον έτερο μεγάλο χαμένο της χρονιάς, το 2025 είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που διαπιστώνεται υστέρηση ως προς την επιβατική κίνηση, με τη συνολική πτώση να διαμορφώνεται στο -6,5%. «Η πτώση του 6,5% την τριετία έρχεται μετά από μια ιλιγγιώδη άνοδο 45% από το 2019 έως το 2023», είπε ο επικεφαλής Ανάπτυξης της Fraport Greece.

«Σε γενικές γραμμές προβλέπουμε ότι φέτος η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια που διαχειριζόμαστε θα προσεγγίσει τους 37 εκατ. επιβάτες. Από την ανάληψη διαχείρισης των αερολιμένων μέχρι σήμερα η επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί κατά 45%. Αυτή η αύξηση είναι αντίστοιχη των επενδύσεων που έχουμε υλοποιήσει για την ενίσχυση της χωρητικότητας των αεροδρομίων», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Τσινέλ, CEO της Fraport Greece, η εταιρεία από την έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης των αερολιμένων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχει εξυπηρετήσει στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια περίπου 248 εκατ. ταξιδιώτες.

Ως προς τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ των 14 αερολιμένων, σε αυτά πετούν 89 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνδέουν τα ελληνικά αεροδρόμια με 40 χώρες και 886 προορισμούς. Το 2025 προστέθηκαν στο δίκτυο των αεροδρομίων 48 νέα δρομολόγια, τα οποία ενίσχυσαν τη συνδεσιμότητά τους.

«Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο αφορά τη μεγάλη διασπορά ως προς το εύρος των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, με τη μεγαλύτερη μεγαλύτερες εξ αυτών να μην ξεπερνά σε μερίδιο αγοράς το 17%. Σημειωτέον ότι σε επίπεδο μεριδίων, με βάση τα στοιχεία του 10μήνου, η Ryanair κατέχει 17%, η Aegean 16%, η easyjet 9%, η TUI 8% και ο όμιλος Jet2.com 6%», επεσήμανε ο Γ. Βήλος.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Στο μέτωπο των επενδύσεων, η Fraport Greece αναμένεται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030 για την επέκταση της χωρητικότητας σε κάποια από τα 14 αεροδρόμια «που αναπτύσσονται ταχύτερα από τις αρχικές προσδοκίες μας, όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε τη δυναμικότητα των τερματικών σταθμών και τις υποδομές με τη ζήτηση», όπως είπε ο Αλ. Τσινέλ, επισημαίνοντας πως από την έναρξη της παραχώρησης μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τιμήματος στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού.

Σημειωτέον ότι στα αεροδρόμια στα οποία θα δρομολογηθεί αύξηση χωρητικότητας περιλαμβάνεται και εκείνο της Κω.

Υπενθυμίζεται ότι «τρέχει» παράλληλα ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 145 εκατ. ευρώ το οποίο θα καλυφθεί και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη βελτίωση των αεροδιαδρόμων στα αεροδρόμια.

«Με το βλέμμα στο μέλλον, προβλέπουμε ότι η επιβατική κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ο ελληνικός τουρισμός έχει εξελιχθεί σε μια δύναμη από μόνος του. Αναμένουμε ότι τόσο η κίνηση όσο και ο τουρισμός θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, γι’ αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αλ. Τσινέλ.

Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου καταγράφει αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 8,6% σε ετήσια βάση και από τον Ιανουάριο του 2026 περνά στη διαχείριση του σχήματος Fraport AG-Delta Airport Investments-Πηλέας, που αναδείχθηκε ανάδοχος στο πλαίσιο έτερου διαγωνισμού, στόχος είναι η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

«Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το 2028. Θα τριπλασιάζουμε την έκταση του τερματικού σταθμού, από 3.000 τ.μ. σε 9.000 τ.μ. Εντωμεταξύ από τον Ιανουάριο θα κάνουμε κινήσεις που θα βελτιώσουν την εικόνα και την εμπειρία στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό», είπε ο Γ. Βήλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Fraport Greece να συμμετάσχει στον διαγωνισμό που επίκειται για τη διαχείριση των υπόλοιπων 22 περιφερειακών αερολιμένων της χώρας.

Ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις που καταγράφηκαν το καλοκαίρι στα ελληνικά αεροδρόμια, με αιχμή τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο Γ. Βήλος σχολίασε: «Το ζήτημα των καθυστερήσεων είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αναμφισβήτητα επηρεάζουν οι καθυστερήσεις στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” και τα δικά μας δρομολόγια. Ωστόσο, λαμβάνονται αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση με την πρόσληψη ελεγκτών και την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων».

Και κατέληξε: «Όταν υπογράψαμε τη σύμβαση παραχώρησης η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση έναντι του ελληνικού Δημοσίου να προμηθεύσει νέα συστήματα ραντάρ τα Χανιά, τη Ζάκυνθο και την Ανδραβίδα. Στόχος είναι να είναι πλήρως λειτουργικά μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Τα ευεργετικά αποτελέσματα από νέα ραντάρ δεν θα φανούν το 2026. Θα φανούν από το καλοκαίρι του 2027. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί τα Χανιά και η Ζάκυνθος είναι δύο προορισμοί που έχουν υψηλή ζήτηση».