Επενδύσεις 26,5 δισ. δολάρια φέτος στην Ευρώπη σε Cloud και AI

Στα 26, 5 δισ. δολάρια υπολογίζονται οι επενδύσεις από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital -VCs) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το Cloud το 2025 στην Ευρώπη σύμφωνα με το 2025 Globalscape Report της Accel.

Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων, στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τα 7,9 δισ. δολάρια, στη Γαλλία τα 4,7 δισ. δολάρια, στη Γερμανία τα 4 δισ. δολάρια, στις Σκανδιναβικές χώρες τα 1,6 δισ. δολάρια και στις υπόλοιπες περιοχές τα 8,3 δισ. δολάρια.

Σε ιστορικό υψηλό οι επενδύσεις σε cloud και ΑI το 2025

Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με το report βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεκτονική αλλαγή, με την τεχνητή νοημοσύνη να ξεκλειδώνει ένα άνευ προηγουμένου κύμα καινοτομίας σε όλο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι περισσότερες υπάρχουσες εταιρείες λογισμικού επενδύουν σημαντικά ποσά για να αυξήσουν τις δυνατότητες τους στην Agentic ΑΙ, μια νέα γενιά ‘’AI-native’’ εφαρμογών παρουσιάζει πρωτοφανή επίπεδα ανάπτυξης.

Το ύψος των κεφαλαίων που συγκεντρώνουν αυτές οι νέες εφαρμογές, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που προσελκύουν εν γένει τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, ωθούν τις συνολικές επενδύσεις σε cloud και ΑΙ στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Ισραήλ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Για την ακρίβεια, το 2025 οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 184 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 80% σε σχέση με το 2024.

Φέτος, οι ευρωπαϊκές και ισραηλινές εταιρείες εφαρμογών cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης προσέλκυσαν επενδύσεις ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της χρηματοδότησης των αμερικανικών ομολόγων τους και σε αύξηση 36% σε ετήσια βάση.

Οι απαιτήσεις για τα AI data centers

Την ίδια ώρα, η ραγδαία εξάπλωση των «AI-native» εφαρμογών σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις, επιταχύνει τη ζήτηση για υποδομές AI. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, μέχρι το 2030 θα χρειαστούν περίπου 117 GW επιπλέον χωρητικότητας σε AI data centers, μέγεθος που συγκρίνεται με τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ισπανίας, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2030.