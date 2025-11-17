Πόσο σήκωσαν τις τιμές τα ελληνικά ξενοδοχεία στη κορύφωση της σεζόν

Στην τριψήφια αύξηση κατά 112% που κατέγραψαν φέτος οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων την περίοδο υψηλής ζήτησης, από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου αντανακλάται η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού, όπως την αποτύπωσε η εταιρεία μελετών STR (Costar), στο πλαίσιο του φετινού Resort & Residential Hospitality Forum.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, η Ελλάδα είχε μακράν τη μεγαλύτερη διακύμανση τιμών μεταξύ των δύο περιόδων, με τα αντίστοιχα ποσοστά στις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία) να κινούνται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά η «ψαλίδα» μεταξύ των δυο περιόδων στη γειτονική Τουρκία διαμορφώθηκε στο 57%, με την Ισπανία να σημειώνει τη χαμηλότερη διακύμανση στο 29%.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα σημείωσαν οριακή αύξηση 0,5% σε επίπεδο πληρότητας και άνοδο μέσης τιμής (ADR) και μέσου εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) πέριξ του 4% σε ετήσια βάση. Καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται πως κατέγραψαν η Ισπανία και η Πορτογαλία, με την Τουρκία και τη Γαλλία να σημειώνουν υστέρηση.

Ειδικότερα, τα ξενοδοχεία των υψηλότερων κατηγοριών, τα πολυτελή (luxury) και τα ανώτερης κατηγορίας (upper upscale), κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις το καλοκαίρι, με πληρότητα, μέση τιμή ανά διανυκτέρευση και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να κινούνται ανοδικά.

Πιο αναλυτικά, τα ξενοδοχεία των υψηλότερων κατηγοριών, τα πολυτελή και τα ανώτερης κατηγορίας (upper upscale), με πληρότητα 70%, από τις υψηλότερες μεταξύ των υπό εξέταση χωρών (μόνο η Ισπανία σημείωσε καλύτερη επίδοση στο 73%), κατέγραψαν κατά μέσο όρο το οκτάμηνο μέση τιμή (ADR) που προσέγγισε τα 400 ευρώ, με το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) να διαμορφώνεται στα 270 ευρώ.

Η Γαλλία, με μέση τιμή κοντά στα 470 ευρώ, πληρότητα 70% και RevPAR που ξεπέρασε τα 320 ευρώ, ήταν η χώρα με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού

Ως προς τη σύνθεση του ευρωπαϊκού ξενοδοχειακού δυναμικού, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διαθέτουν μεγάλο μερίδιο σε δωμάτια υψηλότερων κατηγοριών.

Πιο αναλυτικά, το μερίδιο των δωματίων πολυτελείας και ανώτερης κατηγορίας (luxury και upper upscale) ανέρχεται στο 30% του συνόλου, με την Τουρκία μόνο να προηγείται στο 31%. Σε όλες τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος) τα αντίστοιχα μερίδια κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο 13%.

Ειδικότερα για την Ελλάδα σημειώνεται ότι το 9% των δωματίων κατατάσσεται στην κατηγορία πολυτελείας, το 21% στην ανώτερη κατηγορία και το 36% στη μεσαία, με το υπόλοιπο 34% να αφορά την οικονομική κατηγορία. Μάλιστα, παρά το μικρότερο μερίδιο που κατέχουν επί του συνόλου, το 30% των δωματίων που ανήκουν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες διαμορφώνει το 54% της συνολικής μέσης τιμής της ελληνικής αγοράς, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο κλάδος πολυτελείας είναι εκείνος που οδηγεί την ανάπτυξη στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο.

Η έλευση των Αμερικανών

Την ίδια στιγμή, με βάση τα στοιχεία της STR, η Ελλάδα αναδεικνύεται φέτος σε αγαπημένο προορισμό των Αμερικανών ταξιδιωτών. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις επισκεπτών από την άλλη άκρη του Ατλαντικού κατέγραψαν αύξηση 22% για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου και ακόμη υψηλότερη άνοδο της τάξης του 25% μόνο τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης που έχει η συγκεκριμένη αγορά για την Ελλάδα, ειδικά από τη στιγμή που η αντίστοιχη αύξηση των ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη κινήθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφίξεις τουριστών από την άλλη άκρη του Ατλαντικού προς τη Γηραιά ήπειρο ενισχύθηκαν σε ποσοστό 5% για το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου και περίπου 6% για τον Αύγουστο. Στη δεύτερη θέση σε ότι αφορά το ρυθμό αύξησης των αφίξεων από τις ΗΠΑ βρέθηκε η Ιταλία, με τις Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελβετία να έπονται.

Η εικόνα πανευρωπαϊκά

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η παγκόσμια τουριστική αγορά μπαίνει σε μία φάση σταθεροποίησης, έπειτα από τις υψηλά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2025 καταγράφεται επίσης ως έτος σταθερής πορείας ειδικά για τον κλάδο φιλοξενίας, με την ψαλίδα, ωστόσο, μεταξύ των χωρών σε επίπεδο μέση τιμής δωματίου να διευρύνεται. Ενδεικτικά, η διαφορά στη μέση τιμή ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία έχει αυξηθεί από 151 ευρώ το 2015 σε 238 ευρώ το 2025.

Σε ό,τι αφορά το 2026 η STR προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η σταθεροποίηση, χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τα βασικά μεγέθη των ξενοδοχείων, δηλαδή την πληρότητα και τη μέση τιμή. Από το 2027 και έπειτα εκτιμάται ότι θα καταγραφεί ήπια ενίσχυση, η οποία θα φτάσει στο peak της το 2028 λόγω του Euro 2028.

Μάλιστα, η χαμηλή αύξηση της προσφοράς νέων δωματίων, περίπου 65.000 ετησίως για την Ευρώπη, εκτιμάται ότι θα ευνοήσει τις επιδόσεις των υφιστάμενων ξενοδοχείων.