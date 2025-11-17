Ανάπτυξη 2,2% το 2026 προβλέπει για Ελλάδα η Κομισιόν

Η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ισχυρό ρυθμό, με προβλεπόμενη επέκταση 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, υποστηριζόμενη από σταθερή κατανάλωση και επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από τα κονδύλια της ΕΕ, επισημαίνει η Κομισιόν στη φθινοπωρινή της έκθεση για την Ελλάδα.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ, όμως, αναμένεται να μετριαστεί στο 1,7% το 2027, καθώς ολοκληρώνεται η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, στο 2,4% έως το 2027, καθώς η ισχυρή ζήτηση και η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών ενέργειας θα ασκήσουν ανοδική πίεση στις τιμές καταναλωτή. Η ανεργία μειώνεται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία δεκαετία, ωστόσο παραμένουν δομικές προκλήσεις.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές για την περίοδο 2025-27, με γενικά σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, παρά τις μειώσεις φόρων και τα κοινωνικά μέτρα. Η ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ και τα πλεονάσματα προϋπολογισμού αναμένεται να διατηρήσουν τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ σε πτωτική τάση, υποχωρώντας κάτω από το 140% έως το 2027.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η ελληνική οικονομία αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης και του τουρισμού. Οι επενδύσεις ενισχύθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, ειδικά στις κατασκευές και στις επενδύσεις εξοπλισμού.

Συνολικά, αναμένεται ότι η οικονομία θα διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξής της στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2025 και 2026, υποστηριζόμενη από την αύξηση των εταιρικών δανείων με διψήφιο ποσοστό και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Επιπλέον, ένα νέο πακέτο επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων αναμένεται να ενισχύσει την αύξηση των καθαρών μισθών και την ιδιωτική κατανάλωση. Η ζήτηση για εισαγωγές αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, δεδομένου του υψηλού εισαγωγικού περιεχομένου των επενδύσεων.

Παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται απότομη «πτώση», η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί μετά το 2026, καθώς ολοκληρώνεται η εφαρμογή του RRF. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει σχετικά σταθερή, με ρυθμούς 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, πριν μετριαστεί στο 1,7% το 2027.

Παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η οικονομία έως τώρα απέναντι σε εξωτερικές προκλήσεις, μια παρατεταμένη αύξηση γεωπολιτικής ή εμπορικής αβεβαιότητας και του κόστους χρηματοδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές, τον τομέα του τουρισμού, και την επενδυτική δραστηριότητα.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται αλλά παραμένουν προκλήσεις

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,2% τον Οκτώβριο του 2025, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, αλλά παραμένει υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μετά την κορύφωση το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα ποσοστά κενών θέσεων έχουν μειωθεί ελαφρώς, αν και εξακολουθούν να υποδηλώνουν σχετικά σφιχτή αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών.

Η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό λόγω δομικών ζητημάτων, όπως τα κενά δεξιοτήτων και τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών.

Οι μισθοί ανά εργαζόμενο αναμένεται να επιταχυνθούν, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,6% κατά την προβλεπόμενη περίοδο, εν μέρει λόγω προηγούμενων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, της μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της πρόσφατα ανακοινωθείσας φορολογικής μεταρρύθμισης για το εισόδημα φυσικών προσώπων.

Πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά

Μετά από μέσο όρο 3,1% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο συνολικός πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,7% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της μείωσης του πληθωρισμού ενέργειας και υπηρεσιών. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση και η σχετικά σφιχτή αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρήσουν την ανοδική πίεση στις καταναλωτικές τιμές.

Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί μόνο αργά, φτάνοντας στο 2,8% το 2025 και στο 2,3% το 2026. Ενώ ο συνολικός πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα αναμένεται να μειωθεί, η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών ενέργειας αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στο 2,4% το 2027.

Σταθερή δημοσιονομική θέση παρά τα επεκτατικά μέτρα

Το συνολικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί από 1,2% του ΑΕΠ το 2024 σε περίπου 1,1% το 2025. Αυτό αντανακλά μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από 4,7% σε 4,3%, μερικώς αντισταθμιζόμενη από τη μείωση των δαπανών για τόκους.

Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από επεκτατικά μέτρα (0,7% του ΑΕΠ), όπως η μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, οι αυξήσεις μισθών στο δημόσιο τομέα, η επιστροφή ενοικίου βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και το μόνιμο ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για ευάλωτα άτομα.

Επιπλέον πιέσεις προέρχονται από αυξημένες δαπάνες για την υγεία και την άμυνα, καθώς και από χρηματοοικονομική διόρθωση που σχετίζεται με τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις, αντιστοιχώντας σε 0,2% του ΑΕΠ. Αυτές οι επιδράσεις αντισταθμίζονται εν μέρει από αυξημένα έσοδα, υποστηριζόμενα από συνεχιζόμενα μέτρα φορολογικής συμμόρφωσης, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους τομείς για μείωση της αδήλωτης εργασίας και υψηλότερα τέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το 2026, το ισοζύγιο προϋπολογισμού προβλέπεται να φτάσει στο 0,3%, με μείωση 0,8 μονάδων σε σχέση με το 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή αντανακλά κυρίως το πρόσφατα ανακοινωθέν επεκτατικό πακέτο, εκτιμώμενο ότι θα κοστίσει 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και 0,8% του ΑΕΠ το 2027.

Το πακέτο συνδυάζει μειώσεις στον φόρο εισοδήματος, στον φόρο ακίνητης περιουσίας και στο ΦΠΑ, μαζί με στοχευμένες αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς του δημόσιου τομέα. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ανακούφιση των πιέσεων κόστους διαβίωσης και στην παροχή στήριξης σε νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους και κατοίκους μικρών χωριών. Η πρόβλεψη ενσωματώνει επίσης αυξημένες δαπάνες για την άμυνα, που αναμένεται να ανέβουν από το 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% το 2026.

Το 2027, το συνολικό ισοζύγιο προβλέπεται να μειωθεί στο 0,0% του ΑΕΠ, αντιστοιχώντας σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,2%. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες δαπάνες τόκων και στις πλήρεις επιπτώσεις του νέου δημοσιονομικού πακέτου.

Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ ανήλθε στο 154,2% το 2024, 55 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μέγιστο του 2020. Αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, φτάνοντας στο 138% το 2027, με την πτώση να τροφοδοτείται από την ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ και τα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού.