Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό σε συνέδριο των ΣΕΤΕ και Marketing Greece

Η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι νέες πηγές δεδομένων και πληροφοριών και η διαρκής αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών πρωταγωνίστησαν στην εκδήλωση «Ο Τουρισμός του Αύριο: Mapping Greek Tourism», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia 2025. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο στρατηγικός μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού, με έμφαση στις ταξιδιωτικές τάσεις, τις ευκαιρίες που ανοίγονται και τα εμπόδια που απαιτούν νέες λύσεις.

Όπως δήλωσε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, Αλέξανδρος Θάνος (φωτό): «Πολλές φορές μιλώντας για την ψηφιοποίηση και αναλύοντας ένα εργαλείο σήμερα, μετά από λίγους μήνες, μπορεί να είναι πλέον παρελθόν η χρησιμότητά του. Προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε ποιες είναι ανάγκες του τουρισμού του αύριο, έχουμε ξεχωρίσει δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις. Το δεύτερο, είναι το πώς θα ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα και τι έχουν να περιμένουν στο εγγύς μέλλον. Στον ΣΕΤΕ προσπαθούμε να προβλέψουμε αλλά και να προετοιμαστούμε για τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες φέρνουν νέα δεδομένα και στο κομμάτι της προβολής, αλλά και στη διαχείριση των προορισμών. Ενώ, φαίνεται λοιπόν η τουριστική δυναμική της χώρας να εξελίσσεται ομαλά και για το 2026, οι προκλήσεις όλο γίνονται και πιο έντονες για όλους εμάς».

«Ο τουρισμός μετασχηματίζεται ραγδαία από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη δυναμική των αγορών, την ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Άρης Ίκκος, στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Τουρισμός σε Εξέλιξη: Δεδομένα, Τεχνολογία, Ταλέντο και Ανθεκτικότητα». Υπογράμμισε επίσης ότι «το ΙΝΣΕΤΕ συστηματοποιεί και διαχέει τη γνώση, δημιουργώντας εργαλεία που βοηθούν επιχειρήσεις και φορείς του ελληνικού τουρισμού να κατανοήσουν τις αλλαγές και να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις εξελίξεις, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους».

Δείτε την σχετική παρουσίαση εδώ

«Σήμερα ο τουρισμός αναδιαμορφώνεται ριζικά. Το ταξίδι δεν είναι πλέον απλή επίσκεψη, αλλά η επιδίωξη να γίνεις μέρος του τόπου. Ο επισκέπτης είναι συνειδητοποιημένος και αναζητά προσωποποιημένες εμπειρίες, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Η ταξιδιωτική εμπειρία αποτελεί εμπειρία ζωής, ενώ ο σεβασμός, η ποιότητα και η συνένωση δυνάμεων είναι τα κλειδιά για να ανταποκριθούμε σε αυτό το νέο πλαίσιο», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, Νίκος Διαμαντόπουλος, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας με τίτλο «Preparing for the next era of tourism: Δράσεις και πρωτοβουλίες της Marketing Greece».

Δείτε την σχετική παρουσίαση εδώ

Ο τουρισμός αλλάζει και η Ελλάδα προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, με στρατηγική, συνεργασίες και γνώση. Μέσα από τη συνεχή χαρτογράφηση του τουριστικού περιβάλλοντος, οι τρεις οργανισμοί συμβάλλουν στη χάραξη στρατηγικών που θα καταστήσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας βιώσιμο, ανθεκτικό και ικανό να ξεχωρίζει σε ένα τομέα που γίνεται κάθε χρόνο και πιο ανταγωνιστικός, καταλήγει ο ΣΕΤΕ.