Ποιοι προορισμοί κερδίζουν πόντους στα Airbnb της Βόρειας Ελλάδας

Με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσεται η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με την Αλεξανδρούπολη να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε βάθος τριετίας ως προς τον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων τύπου Airbnb και την Πιερία να είναι εκείνη που ξεχωρίζει με θετικό πρόσημο σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, Κασσάνδρα και Καβάλα μετρούν μικρές απώλειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece) στο πλαίσιο της Philoxenia, η Αλεξανδρούπολη σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 144% σε ό,τι αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων τύπου Airbnb το 2025 σε σχέση με το 2023, με το αντίστοιχο ποσοστό σε σχέση με το 2024 να διαμορφώνεται στο 46,9%. Σε απόλυτους αριθμούς τα καταλύματα τύπου Airbnb ανέρχονται σε 720, με την πληρότητα να βρίσκεται στο 53%, μειωμένη κατά 10% σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά το κόστος, η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 90,98 ευρώ, αυξημένη σε ποσοστό 12% σε σύγκριση με το 2024.

Η Πιερία με αύξηση που προσέγγισε το 20% σε σχέση με πέρυσι ήταν η κερδισμένη του 2025, με τα καταλύματα τύπου Airbnb να αριθμούν τα 376. Σε βάθος τριετίας ο αριθμός των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων ενισχύθηκε περαιτέρω, με άνοδο 61%. Η πληρότητα των καταλυμάτων διαμορφώθηκε στο 57%, μειωμένη σε ποσοστό 4% σε ετήσια βάση. Ως προς τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, ανήλθε στα 78,74 ευρώ, επίσης αυξημένη σε διψήφιο ποσοστό, στο 11% ετησίως.

Ανοδικά κινήθηκε η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη Σιθωνία της Χαλκιδικής με το ποσοστό αύξησης να διαμορφώνεται στο 6,3% σε σχέση με το 2023 και να διπλασιάζεται σε σχέση με το 2024. Η πληρότητα των καταλυμάτων της περιοχής διαμορφώθηκε στο 69%, με τη μέση τιμή να ανέρχεται στα 149,14 ευρώ, αυξημένη κατά 9% σε ετήσια βάση.

Στους κερδισμένους με σταθερή άνοδο συγκαταλέγεται και η Θάσος, με τη σχετική άνοδο να ανέρχεται στο 5,4% σε βάθος τριετίας και στο 5,2% σε σχέση με πέρυσι. Η πληρότητα των 876 καταλυμάτων ανέρχεται στο 67%, μειωμένη κατά 4% ετησίως, με τη μέση τιμή, ενισχυμένη κατά 6%, να διαμορφώνεται στα 120,62 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Με ανοδικούς ρυθμούς κινείται η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά το κέντρο της πόλης, καταγράφηκε αύξηση σε ποσοστό 28%, στα 626 καταλύματα, με το αντίστοιχο ποσοστό σε ετήσια βάση να εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 17,6%. Η πληρότητα των καταλυμάτων ανέρχεται στο 60%, ελαφρώς μειωμένο σε ποσοστό 2%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 80,04 ευρώ, αυξημένη κατά 8%.

Σε ό,τι αφορά τη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου σε απόλυτους αριθμούς τα καταλύματα τύπου Airbnb είναι πολλαπλάσια των υπόλοιπων περιοχών, με βάση τα στοιχεία παρατηρήθηκε άνοδος 41% σε βάθος τριετίας, με τον αριθμό των καταλυμάτων να αυξάνεται στις 4.100 από 2.900 το 2023. Μικρότερη αύξηση κατά 7,8% διαπιστώθηκε σε ετήσια βάση, με την πληρότητα να βρίσκεται στο 58%, αυξημένη σε ποσοστό 2%, και τη μέση τιμή να ανέρχεται στα 60,65 ευρώ, με άνοδο 3%. Σημειωτέον ότι για τη Θεσσαλονίκη, τόσο για το κέντρο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή, ο πιο «δυνατός» μήνας της εν λόγω αγοράς είναι ο Οκτώβριος, χάρη στο προφίλ της πόλης ως προορισμού για αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, ενώ για όλες τις υπόλοιπες περιοχές o πιο καλός μήνας είναι ο Αύγουστος.

Οι χαμένοι

Πέραν των περιοχών που κινήθηκαν ανοδικά, υστέρηση σε σχέση με πέρυσι κατέγραψαν δύο περιοχές. Στην Κασσάνδρα, ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων ανέρχεται το 2025 σε 2.800, μειωμένος κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Βέβαια, σε σχέση με το 2023 ο αριθμός των Airbnb είναι ενισχυμένος κατά 12%. Η πληρότητα των καταλυμάτων ανέρχεται στο 64%, μειωμένη στο 2%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 156,79 ευρώ, αυξημένη κατά 8% σε ετήσια βάση. Σημειωτόν ότι στην Κασσάνδρα καταγράφεται η υψηλότερη τιμή της Βόρειας Ελλάδας.

Μικρότερη πτώση, στο μείον 0,49%, σε ετήσια βάση παρατηρήθηκε στην Καβάλα, όπου τα 609 καταλύματα τύπου Airbnb κατέγραψαν πληρότητα 55%, μειωμένη κατά 9%, με μέση τιμή στα 90,58 ευρώ, που παραπέμπει σε άνοδο 11% ετησίως.