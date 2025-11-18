Ταμειακό πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 3,922 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 7,043 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,362 δισ. ευρώ, από 55,699 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51.516 εκατ. ευρώ, από 48.453 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024