#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ταμειακό πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,362 δισ. ευρώ, από 55,699 δισ. ευρώ πέρυσι

Ταμειακό πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 13:23

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 3,922 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 7,043 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,362 δισ. ευρώ, από 55,699 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51.516 εκατ. ευρώ, από 48.453 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στουρνάρας: Δεν μπορείς να ηγείσαι μιας χώρας με μεγάλα ελλείμματα

Στουρνάρας: Πώς θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια η ΕΚΤ

Εισπράξεις φόρων 59,3 δισ. στο 10μηνο, υπέρβαση 2 δισ. ευρώ

Στουρνάρας: Οι τέσσερις άξονες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις η μεταποίηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο