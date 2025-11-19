Airbnb: Δυνατό φινάλε, αδύναμη εκκίνηση για την Ελλάδα

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας AirDNA, ήταν μία από τις πέντε στις είκοσι υπό εξέταση ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψε άνοδο της πληρότητας. Συγκεκριμένα, η ελληνική αγορά των καταλυμάτων τύπου Airbnb σημείωσε οριακή αύξηση 0,9% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Θετικό πρόσημο είχαν επίσης η Δανία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Τσεχία.

Ως προς τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, περιορίστηκε σε ποσοστό 2% η προσφορά σε ετήσια βάση με τη ζήτηση να διαμορφώνεται στο συν 1%, επίδοση που κράτησε σε θετικό έδαφος την πληρότητα.

Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, διαπιστώθηκε πτώση σε ποσοστό 3,6% σε ετήσια βάση ως προς τη μέση τιμή, από τα 118,69 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024 στα 114,41 ευρώ τον φετινό Οκτώβριο. Μάλιστα, η Ελλάδα συμπεριελήφθη στις χώρες που σημείωσαν τις πιο αξιοσημείωτες μειώσεις σε ό,τι αφορά τη μέση τιμή.

Αντίστοιχα το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο σημείωσε υστέρηση κατά 2,8% στα 59,95 ευρώ από 61,65 ευρώ έναν χρόνο πριν, με τα συνολικά έσοδα, ωστόσο, να ενισχύονται κατά 4,2% στα 192 εκατ. ευρώ έναντι 185 εκατ. τον περσινό Οκτώβριο.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Τον Οκτώβριο, η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων εμφάνισε μικτή απόδοση. Μετά από αρκετούς μήνες στασιμότητας, οι διαθέσιμες καταχωρήσεις αυξήθηκαν ξανά, παρά τη μεγάλη μείωση που καταγράφηκε στην Ισπανία λόγω του «σφιχτού» πλαισίου.

Οι διαθέσιμες καταχωρήσεις έφτασαν τα 3,6 εκατομμύρια τον Οκτώβριο, παραπέμποντας σε αύξηση 1,8% ετησίως, με την προσφορά να ενισχύεται εκ νέου. Οι κρατήσεις μειώθηκαν οριακά κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι σε 38,2 εκατ., με τη μέση ημερήσια τιμή να ροκανίζεται κατά 1,5% ετησίως, στα 120,2 ευρώ. Ο μέσος δείκτης πληρότητας ανήλθε στο 54,9%, με πτώση 1,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο περιορίστηκε κατά 3,3%, στα 66 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, ειδικότερα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με μείωση διαθέσιμων καταχωρήσεων κατά 8,2% σε ετήσια βάση. Το νέο πλαίσιο που εφαρμόστηκε τον Αύγουστο είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του αριθμού των προσφερόμενων καταλυμάτων κατά 33.000 μόνο τον Οκτώβριο.

Συνολικά, πάντως, η εικόνα της προσφοράς τον Οκτώβριο αποτυπώνει μια αγορά που εξακολουθεί να μεγεθύνεται, αλλά με πιο αργό και άνισο ρυθμό. Η ανάπτυξη επηρεάζεται έντονα από τα νέα πλαίσια και τα διαφορετικά επίπεδα της ζήτησης ανά περιοχή.

Η εικόνα για το 2026

Σε ό,τι αφορά μια πρώτη εικόνα για τους πρώτους μήνες του επερχόμενου έτους, μέχρι τον Μάιο του 2026, η ζήτηση, όπως αυτή αντανακλάται στις κρατήσεις, για την Ελλάδα καταγράφει μείωση κοντά στο 10% σε ετήσια βάση.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγάλες αγορές του Νότου, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, εξακολουθούν να καταγράφουν τις περισσότερες προγραμματισμένες διανυκτερεύσεις, αλλά η ανάπτυξή τους έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, προορισμοί της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Φινλανδίας και της Ουγγαρίας, παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις, με την Τσεχία να προσεγγίζει το 20%. Την ίδια στιγμή, όμως, αρκετές ώριμες αγορές, όπως η Κροατία και η Δανία, σημειώνουν έντονη υστέρηση σε ετήσια βάση.

Συνολικά, πάντως, οι βασικές αγορές της Ευρώπης εξακολουθούν να προηγούνται σε όγκο κρατήσεων, αλλά η δυναμική μετατοπίζεται προς αναδυόμενους και πιο οικονομικούς προορισμούς.