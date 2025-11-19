#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
e-ΕΦΚΑ: Συνάντηση εργασίας για τις αλλαγές στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι σημαντικές προσαρμογές που αφορούν στις ΑΠΔ των οικοδομοτεχνικών έργων και των κοινών επιχειρήσεων, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσεχούς έναρξης λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 14:17

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο e-ΕΦΚΑ για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών του υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας επιχειρήσεων και λογιστών, η διοίκηση του φορέα ανακοινώνει τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι σημαντικές προσαρμογές που αφορούν στις ΑΠΔ των οικοδομοτεχνικών έργων και των κοινών επιχειρήσεων, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες λόγω της προσεχούς έναρξης λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Το νέο ΟΠΣ εισάγει ένα ευρύ, ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, μέσω του συνδέσμου.

Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιακή του αναβάθμιση, επιδιώκοντας σταθερά μια πιο αποτελεσματική, διαφανή και φιλική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λειτουργία, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

