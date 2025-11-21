#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλογιάννη: Τουρισμός με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες

Η επιτυχία του τουρισμού δημιουργεί ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του οφέλους του στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο, τονίζει η αρμόδια υπουργός.

Κεφαλογιάννη: Τουρισμός με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 15:32

Τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός, με προσανατολισμό στη νέα εποχή ποιοτικής ανάπτυξής του, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία για το πρώτο εννεάμηνο του 2025 καταγράφονται έσοδα της τάξης των 20 δισ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Τουρισμού.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με τις συνολικά θετικές για τον τουρισμό εξελίξεις αναφέρει: «Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια εποχή που ο ποιοτικός τουρισμός δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ο ισχυρός αυτός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας να σημάνει ποιοτικότερη εξέλιξη της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και τοπικές κοινωνίες που αναπτύσσονται ισόρροπα και με τρόπο βιώσιμο, ως προορισμοί.

Πάνω από όλα όμως η συλλογική αυτή επιτυχία, δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του οφέλους του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο.

Με στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία, επενδύουμε σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό ανταγωνιστικό και πραγματικά ανταποδοτικό τουρισμό που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες πολίτες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποιες χώρες γέμισαν τουρίστες τους ελληνικούς προορισμούς

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα το Σεπτέμβριο

Νέοι ελληνικοί προορισμοί στο στόχαστρο tour operators και αεροπορικών

Υπουργείο Τουρισμού: Επανεκλογή της Ελλάδας στη Σύνοδο του UN Tourism

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο